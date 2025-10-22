×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:58, 22 октября 2025

Жанетта Тухаева назвала безуспешной борьбу за возвращение сына

Жанетта Тухаева. Фото: https://www.change.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решения судов в пользу Жанетты Тухаевой, которая в Чечне и Дагестане добивалась опеки над своими детьми, не помогли ей вернуть старшего сына, увезенного бывшим мужем. Защита инициировала лишение мужчины родительских прав из-за долга по алиментам в 3,5 миллиона.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году Перовский суд Москвы постановил, что оба несовершеннолетних сына Жанетты Тухаевой должны жить с ней. В марте 2020 года вопреки этому решению суд в Грозном обязал обоих детей жить с отцом, Русланом Ибаевым. В июле 2020 года Тухаева добилась отмены этого решения, но ей так и не удалось вернуть старшего сына, которого Ибаев забрал от нее еще в 2014 году. 10 октября стало известно, что ЕСПЧ признал нарушение права Жанетты Тухаевой на семейную жизнь.

В 2021 году, после отмены решения грозненского суда, Руслан Ибаев пытался добиться опеки над младшим сыном. Иск рассматривался в Махачкале, где к тому времени жила Жанетта Тухаева с младшим ребенком. Судья постановил, что отец может общаться с младшим сыном только по телефону и лишь в присутствии матери, а встречи младшего сына со старшим братом должны происходить в доме Тухаевой. Адвокат Тухаевой Ахмед Эльмурзаев указал, что решение суда в Махачкале противоречит решению, которое еще в 2017 году вынес суд в Москве. По словам Жанетты Тухаевой, Руслан Ибаев настроил старшего сына против нее, убедив ребенка сказать перед видеокамерой, что он отказывается от общения с матерью.

Ситуация с опекой над детьми не изменилась: старший сын, которому сейчас 16 лет, по-прежнему живет с отцом, а тот пытается добиться опеки над младшим сыном, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Жанетта Тухаева.

«Я выиграла суд, но ничего не изменилось. Я боролась с приставами, чтобы они забрали ребенка и передали мне, но это оказалось бесполезно, и я опустила руки. С долгом по алиментам такая же ситуация», - рассказала она, пояснив, что сумма задолженности ее мужа по алиментам за многие годы составила уже 3,5 миллиона рублей.

Сейчас, по словам женщины, идет уже четвертое судебное разбирательство, инициированное ее бывшим мужем. "Который пытается окончательно отнять у меня ребенка. В предыдущие разы – один раз ему отказали, а еще два раза дело прекратили", - пояснила она.

Суды я выиграла, а ребенка рядом нет

Жанетта Тухаева добавила, что известие о решении Европейского суда по правам человека в ее пользу она восприняла без особого воодушевления. «Я уже исчерпала все свои ощущения. Для меня это еще один выигранный суд. Но мне важна не бумага, а результат – суды я выиграла, а ребенка рядом нет», - сказала она.

Тухаева и Ибаев поженились в 2009 году и жили в Москве. После развода Тухаева уехала к матери в Дагестан, но позже Ибаев под предлогом отъезда и прощания с детьми убедил ее привезти обоих сыновей в Москву. Тогда он увез с собой старшего из мальчиков, которому на тот момент еще не исполнилось четырех лет.

Женщина опасается, что старший сын, когда ему исполнится 18 лет и он юридически станет самостоятельным, может не вернуться к ней. «Его растят в ненависти к матери, поэтому я не знаю, сможет ли он осознать, где правда, а где ложь», - заключила она.

Мы в ответ подали встречный иск о полном лишении родительских прав

Адвокат Тухаевой Зумруд Саидова считает, что экс-супруг Тухаевой пытается с помощью суда "легализовать похищение ребенка". «Он подал иск об определении места жительства старшего сына, с учетом его мнения. А мы в ответ подали встречный иск о полном лишении родительских прав и передаче старшего сына матери. Наши аргументы – во-первых, злоупотребление своими правами и проведение психологического воздействия на ребенка, а во-вторых – огромный долг по алиментам: за долги такого рода лишают родительских прав», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дозвониться по телефону до Руслана Ибаева, чтобы получить его комментарий, корреспонденту «Кавказского узла» не удалось.

Напомним, Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать жалобы заявителей из России при условии, что они были поданы до этого дня.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:49, 22 октября 2025
Мзия Амаглобели стала лауреатом премии Сахарова
17:36, 22 октября 2025
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
16:54, 22 октября 2025
Военнослужащий осужден в Кабардино-Балкарии за уход из части
14:27, 22 октября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
09:33, 22 октября 2025
12 бойцов из Волгоградской области названы убитыми на Украине
07:44, 22 октября 2025
1
 Работа аэропортов в Грозном, Махачкале и Владикавказе ограничена
Все события дня
Новости
Последствия атаки беспилотников в Махачкале. 22 октября 2025 г. Скриншот видео Baza/Telegram
12:30, 22 октября 2025
Военные отчитались о восьми сбитых в Дагестане дронах
Военная операция на Украине. Фото: Минобороны РФ
11:32, 22 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7750
07:44, 22 октября 2025
Работа аэропортов в Грозном, Махачкале и Владикавказе ограничена
Айшат Баймурадова. Фото: https://t.me/chebykind/2388
18:59, 20 октября 2025
Обнародованы данные о возможных причастных к смерти Айшат Баймурадовой
Сотрудник полиции составляет протокол на выбрасывающего мусор мужчину. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
14:47, 18 октября 2025
Зять Кадырова пригрозил конфискацией машин за выброс мусора
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
13:43, 11 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Забытая эстакада. Как в Дагестане пытаются решать проблемы загрязнения Каспия 
Фото
12:48, 29 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
В Махачкале "реабилитация" закончилась смертью пациента
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Подросток и сотрудник полиции. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи ИИ в программе Copilot
22 октября 2025, 15:45
Версия о связях дагестанского школьника с ИГ* поставлена под сомнение

Военная операция на Украине. Фото: Минобороны РФ
22 октября 2025, 11:32
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7750

Мазут на побережье. Фото Полины Безверхой, "Юга.ру"
21 октября 2025, 21:43
Власти Кубани заявили об отсутствии выбросов мазута на побережье

Акция протеста у мэрии Гюмри. 20 октября 2025 г. Фото: Report https://report.az/ru/amp/v-regione/sk-armenii-na-akcii-protesta-u-merii-gyumri-zaderzhany-33-cheloveka
21 октября 2025, 16:58
33 человека задержаны после акции в поддержку мэра Гюмри

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше