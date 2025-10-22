Жанетта Тухаева назвала безуспешной борьбу за возвращение сына

Решения судов в пользу Жанетты Тухаевой, которая в Чечне и Дагестане добивалась опеки над своими детьми, не помогли ей вернуть старшего сына, увезенного бывшим мужем. Защита инициировала лишение мужчины родительских прав из-за долга по алиментам в 3,5 миллиона.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году Перовский суд Москвы постановил, что оба несовершеннолетних сына Жанетты Тухаевой должны жить с ней. В марте 2020 года вопреки этому решению суд в Грозном обязал обоих детей жить с отцом, Русланом Ибаевым. В июле 2020 года Тухаева добилась отмены этого решения, но ей так и не удалось вернуть старшего сына, которого Ибаев забрал от нее еще в 2014 году. 10 октября стало известно, что ЕСПЧ признал нарушение права Жанетты Тухаевой на семейную жизнь.

В 2021 году, после отмены решения грозненского суда, Руслан Ибаев пытался добиться опеки над младшим сыном. Иск рассматривался в Махачкале, где к тому времени жила Жанетта Тухаева с младшим ребенком. Судья постановил, что отец может общаться с младшим сыном только по телефону и лишь в присутствии матери, а встречи младшего сына со старшим братом должны происходить в доме Тухаевой. Адвокат Тухаевой Ахмед Эльмурзаев указал, что решение суда в Махачкале противоречит решению, которое еще в 2017 году вынес суд в Москве. По словам Жанетты Тухаевой, Руслан Ибаев настроил старшего сына против нее, убедив ребенка сказать перед видеокамерой, что он отказывается от общения с матерью.

Ситуация с опекой над детьми не изменилась: старший сын, которому сейчас 16 лет, по-прежнему живет с отцом, а тот пытается добиться опеки над младшим сыном, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Жанетта Тухаева.

«Я выиграла суд, но ничего не изменилось. Я боролась с приставами, чтобы они забрали ребенка и передали мне, но это оказалось бесполезно, и я опустила руки. С долгом по алиментам такая же ситуация», - рассказала она, пояснив, что сумма задолженности ее мужа по алиментам за многие годы составила уже 3,5 миллиона рублей.

Сейчас, по словам женщины, идет уже четвертое судебное разбирательство, инициированное ее бывшим мужем. "Который пытается окончательно отнять у меня ребенка. В предыдущие разы – один раз ему отказали, а еще два раза дело прекратили", - пояснила она.

Суды я выиграла, а ребенка рядом нет

Жанетта Тухаева добавила, что известие о решении Европейского суда по правам человека в ее пользу она восприняла без особого воодушевления. «Я уже исчерпала все свои ощущения. Для меня это еще один выигранный суд. Но мне важна не бумага, а результат – суды я выиграла, а ребенка рядом нет», - сказала она.

Тухаева и Ибаев поженились в 2009 году и жили в Москве. После развода Тухаева уехала к матери в Дагестан, но позже Ибаев под предлогом отъезда и прощания с детьми убедил ее привезти обоих сыновей в Москву. Тогда он увез с собой старшего из мальчиков, которому на тот момент еще не исполнилось четырех лет.

Женщина опасается, что старший сын, когда ему исполнится 18 лет и он юридически станет самостоятельным, может не вернуться к ней. «Его растят в ненависти к матери, поэтому я не знаю, сможет ли он осознать, где правда, а где ложь», - заключила она.

Мы в ответ подали встречный иск о полном лишении родительских прав

Адвокат Тухаевой Зумруд Саидова считает, что экс-супруг Тухаевой пытается с помощью суда "легализовать похищение ребенка". «Он подал иск об определении места жительства старшего сына, с учетом его мнения. А мы в ответ подали встречный иск о полном лишении родительских прав и передаче старшего сына матери. Наши аргументы – во-первых, злоупотребление своими правами и проведение психологического воздействия на ребенка, а во-вторых – огромный долг по алиментам: за долги такого рода лишают родительских прав», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дозвониться по телефону до Руслана Ибаева, чтобы получить его комментарий, корреспонденту «Кавказского узла» не удалось.

Напомним, Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать жалобы заявителей из России при условии, что они были поданы до этого дня.