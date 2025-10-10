ЕСПЧ признал нарушение прав Жанетты Тухаевой в тяжбе о детях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд по правам человека в Страсбурге признал нарушенными права москвички Жанетты Тухаевой, которая судилась с отцом своих двоих сыновей за опеку в Москве, Чечне и Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2020 года суд в Грозном вопреки решению московского суда обязал двух несовершеннолетних сыновей москвички Жанетты Тухаевой жить с отцом, Русланом Ибаевым. Кроме того, суд предписал Тухаевой удалить ее аккаунт в Instagram, где она жаловалась на похищение старшего ребенка. В июле 2020 года Тухаева добилась отмены этого решения грозненского суда, но вернуть старшего сына ей так и не удалось.

Суды на Северном Кавказе при разводе супругов нередко оставляют детей с отцом. Бывший муж Жанетты Тухаевой проиграл суд в Москве об опеке над двумя сыновьями, подал апелляцию в Чечне, а между судами похитил одного ребенка. Ранее мужчина, по словам Тухаевой, силой забрал мальчика, однако полицейские не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. По словам Тухаевой, проблему не могли решить и судебные приставы. Ибаев несколько раз пытался опротестовать решения судов, вынесенные в пользу бывшей жены. Он требовал ограничить её в родительских правах на обоих сыновей, причем младшего мальчика он не видел практически с рождения, кроме того, мужчина рассчитывал, что бывшую супругу обяжут выплачивать ему алименты, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал нарушение права Жанетты Тухаевой на семейную жизнь в ходе тяжбы об опеке над детьми, которую она вела с бывшим мужем. Суд также признал, что Тухаева подверглась дискриминации в связи с распространением на Северном Кавказе гендерных стереотипов и обусловленных ними практик, сообщила правозащитная группа AdRem.

Бывший муж Тухаевой Руслан Ибаев после отмены решения грозненского суда, уже в 2021 году, пытался добиться опеки над младшим сыном. Иск рассматривался в Махачкале, где к тому времени жила Жанетта Тухаева с младшим ребенком. Судья постановил что отец может общаться с младшим сыном только по телефону и лишь в присутствии матери, а встречи младшего сына со старшим братом должны происходить в доме Тухаевой.

Суд учел возражения адвокатов Тухаевой о том, что Ибаев не должен видеться с младшим сыном очно, однако адвокат Ахмед Эльмурзаев, представлявший интересы Жанетты, считает незаконным решение суда в Махачкале. Оно противоречит решению, которое еще в 2017 году вынес Перовский суд Москвы - он постановил, что оба сына Жанетты Тухаевой должны жить с ней, указано в Telegram-канале организации.

Тем не менее, старший сын Тухаевой, которого отец забрал от нее в 2014 году, к ней так и не вернулся: по словам Жанетты, Руслан Ибаев настроил мальчика против нее, убедив ребенка сказать перед видеокамерой, что он отказывается от общения с матерью. Женщина отмечает, что по-прежнему опасается бывшего мужа и его попыток похитить у нее младшего ребенка.

Тухаева и Ибаев поженились в 2009 году и жили в Москве. Уже после рождения второго сына, в 2013 году, Жанетта узнала, что супруг ведет двойную жизнь и имеет шестерых детей от четырех женщин, хотя ей рассказывал лишь о двух детях от предыдущего брака. После развода Тухаева уехала к матери в Дагестан, но позже Ибаев под предлогом отъезда и прощания с детьми убедил ее привезти обоих сыновей в Москву. Тогда он насильно увез с собой старшего из мальчиков, которому на тот момент еще не исполнилось четырех лет.

"Кавказский узел" писал, что ЕСПЧ продолжает выносить решения по жалобам граждан РФ, несмотря на выход России из Европейской конвенции о правах человека. Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать жалобы заявителей из России при условии, что они были поданы до этого дня. 1 октября стало известно, что Генпрокуратура и суды отказали в выплатах назначенных ЕСПЧ компенсаций уроженцам Чечни Зубайру Идрисову и Амуру Ганаеву, хотя решения по их жалобам вступили в силу до выхода России из Совета Европы.