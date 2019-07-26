Гибель ребенка в Дагестане актуализировала проблему защиты прав матерей на опеку

26 июля 2019, 23:09

Разведенным женщинам на Северном Кавказе тяжело добиться опеки над детьми, если бывший муж решает оставить их себе. Родственники могут препятствовать общению матери с детьми и давить на самих детей, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники после гибели четырехлетней махачкалинки в семье мачехи.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июля МВД сообщило о задержании махачкалинки, чья четырехлетняя падчерица умерла от побоев. Женщина арестована, двое ее детей переданы бабушке. Следствие заявило, что не имеет претензий к органам опеки в связи с гибелью ребенка, а пользователи сети напомнили об ответственности разведенных супругов за своих детей.

В соцсетях призвали строже наказывать и за причиненные детям увечья, как в резонансном случае с семилетней жительницей Ингушетии. Девочка, попавшая в больницу с тяжелыми травмами и угрозой ампутации рук, жила под опекой в семье тети, ей предъявлено обвинение в умышленном причинении малолетнему опасного для жизни вреда здоровью. Мать девочки утверждает, что ей не давали видеться с дочерью после развода. Традиция оставлять детей в семье отца зачастую приводит к изоляции ребенка от общества, указала юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова.

Махачкалинка, арестованная по делу о смерти своей падчерице, настаивает на версии о несчастном случае. По ее версии, девочка упала со стола и ударилась головой. Травма головы послужила причиной смерти ребенка, но эксперты обнаружили у девочки и другие повреждения, сообщил представитель республиканского управления СКР корреспонденту «Кавказского узла».

Суды на Северном Кавказе при разводе супругов нередко оставляют детей с отцом. Добиться права опеки после такого решения удается не всем женщинам, отметила журналист и правозащитник Светлана Анохина.

«Власти, основываясь на традициях и на нашем менталитете, в этой ситуации поддерживают именно отцов, ущемляя права женщин. По этому поводу очень много дел: так, например, жительница Чечни много лет билась за своих детей, которых суд оставил в семье ее погибшего мужа. У женщин есть возможность отстаивать своих детей, но это непросто, это постоянные судебные разбирательства, потраченные силы и деньги», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Тот родитель, который получил в разводе право жить с ребенком, нередко начинает препятствовать его общению со вторым родителем. По словам Анохиной, это касается как мужчин, так и женщин, причем женщины иногда боятся, что бывший супруг заберет ребенка.

«Пример этому - случай из Чечни. У женщины распался брак, в котором она родила двух детей. Поначалу дети проживали с ней в Саратовской области, общению их с бывшим мужем она никак не препятствовала. На летних каникулах тот попросил на месяц привезти старшую 8-летнюю дочь в Чечню. Домой, к матери девочка не вернулась. На первых порах она обращалась к старейшинам и представителям духовенства, просила помочь, уговорить бывшего мужа вернуть ей дочь, однако это не помогло. Все попытки вернуть ребенка оказались неудачными. Есть все основания полагать, что на девочку оказывается постоянное давление и у нее серьезная психологическая травма: еще год назад, до поездки к отцу, это был веселый и ласковый ребенок, а сейчас, если матери удается добиться встречи, девочка от нее убегает. Вернуть ребенка ей помогает организация «Права женщин», которая занимается проблемами семейных конфликтов на Северном Кавказе», - рассказала Светлана Анохина.

Дискуссия о трагической судьбе девочки из Ингушетии привлекла внимание к кавказским адатам. По мнению некоторых экспертов и журналистов, "адаты на Кавказе безоговорочно предписывают, чтобы дети после развода родителей оставались у отца", обратила внимание автор блога на "Кавказском узле" "Северный Кавказ сквозь столетия" Наима Нефляшева. "И даже если суд на Кавказе принимает решение оставить ребенка после развода с матерью, его решения не исполняются, и фактически родная мать оказывается изолированной от ребенка", отметила она.

У женщин, чьих детей суд при разводе с отцом, есть шанс добиться опеки уже в следующей инстанции, отмечает адвокат Баканай Гусейнова, специализирующаяся на семейном праве. В Дагестане Верховный суд нередко принимает сторону матери, даже если первая инстанция решила оставить ребенка с отцом, отмечает она.

«В Дагестане ребенка, достигшего десятилетнего возраста, могут оставить с отцом, если ребенок сам этого захочет, а у отца есть материальные условия для воспитания ребенка. Для этого нужно заключение психолога-педагога, а также заключение органов опеки», - сказала Гусейнова корреспонденту "Кавказского узла".

В 15-летней практике адвоката был только один случай, когда мать не смогла добиться в Верховном суде Дагестана опеки над ребенком.

«Семейный спор рассматривался в Казбековском районном суде. Супруг жил в Дагестане, а супруга после развода вернулась в Москву. Она пыталась забрать свою дочь с собой, но суд первой инстанции отказал ей. Служба опеки тогда посчитала, что ребенку лучше остаться с отцом в той атмосфере и климате, где она живет с рождения. Мы подали апелляцию в Верховный суд - обосновали, что материальное положение у матери намного лучше, она живет в Москве в своей квартире, получает высокую зарплату, может отдать ребенка в частный сад. Процесс шел тяжело, много раз откладывался, и в итоге Верховный суд решил оставить девочку с отцом. Это решение тогда шокировало нас», - рассказала адвокат.

Если суд оставил детей с отцом и разрешил матери видеться с ними, отец не вправе препятствовать ей, отметила Гусейнова. «Неисполнение судебного решения чревато тем, что судебные приставы могут наложить штраф на отца или принять иные ограничительные меры. В таких ситуациях приставы работают хорошо. Они способствуют тому, чтобы матери могли воспользоваться своим правом и общаться с ребенком», - считает она.

Гражданка Эстонии Аминат Махмудова с 2016 года добивается возвращения своих двоих детей, которых увез в Дагестан ее бывший муж. Пятигорский городской суд еще 20 июля 2016 года постановил, что дети должны жить с матерью в Эстонии, но это решение уже почти три года не исполняется, рассказала в мае 2019 года ее адвокат женщины Оксана Садчикова.

В Чечне суды не всегда оставляют детей с отцом, но если это происходит, женщины могут добиваться опеки, отметила директор автономной некоммерческой организации «Женщины за развитие» Либкан Базаева.

«Точную статистику никто не ведет. Возможно, это происходит в 40-50 процентах случаев, и это, конечно много. Это не означает, что матери не могут оспорить эти решения - они добиваются пересмотра, но этого стоит большого труда, сил, и нервов. Добиться можно, но, к сожалению, редко у кого хватает на это сил. Матери не верят в успех, сдаются, но при этом страдают и впадают в депрессию, что не могут жить вместе с детьми», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Важным фактором служит материальное положение женщины после развода - она должна иметь жилье и работу с достойной зарплатой, чтобы получить право опеки. «Если у матери нет ничего своего личного, нет образования, своей квартиры, в отличии от обеспеченного отца, то очень сложно утверждать, что ребенку будет лучше с матерью», - сказала Базаева.

Случаи, когда отец получил опеку и препятствует бывшей жене во встречах с ребенком, не редкость. Суд может определить график посещений, но женщине в такой ситуации придется побороться за его выполнение, отмечает она.

«Прошлой осенью у нас был случай, когда отец всячески препятствовал матери во встречах с детьми. Женщина родом из Казахстана, после развода вернулась на родину. Через суд она получила разрешение на встречу с детьми, но муж постоянно ей говорил, что их нет дома, они поехали в Москву. После третьего отказа мать пошла в школу, где училась ее старшая дочь. Она увидела, что ее ребенок выходит из школы, но тогда родственники мужа, которые встречали девочку, так и не дали им пообщаться. Женщина пошла к начальнику службы судебных приставов, тот пригласил отца и после напряженного разговора, матери удалось забрать на пару месяцев детей к себе. Сейчас они спокойно общаются по телефону и скайпу», - рассказала правозащитница.

Дела матерей с Северного Кавказа в ЕСПЧ

Проект "Правовая инициатива" с 2009 года ведет уже 29 дел об опеке над детьми на Северном Кавказе. В апреле 2018 года ЕСПЧ признал нарушение права жительницы Москвы Элиты Магомадовой: отец ее сына в 2013 году увез ребенка в Грозный и не давал ей видеться с мальчиком, следует из постановления, опубликованного на сайте ЕСПЧ 10 апреля 2018 года.

Суд в Грозном принял сторону отца и определил место жительства ребенка с ним, а Верховный суд Чечни подтвердил это решение. В 2014 году мужчина погиб и Магомадова добилась в суде права опеки над сыном, однако мать погибшего отказывалась передать ей мальчика до 2016 года. ЕСПЧ пришел к выводу, что власти не провели тщательного рассмотрения дела об опеке над ребенком и присудил Элите Магомадовой компенсацию в 15 тысяч евро.

В мае 2018 года ЕСПЧ признал нарушения прав москвички Лейлы Муружуевой, которая четыре года добивалась возвращения ей детей. Бывший муж после развода увез двоих ее детей в Ингушетию, суд определил место жительства детей с матерью, однако приставы не исполнили это решение, следует из постановления на сайте ЕСПЧ 9 мая 2018 года.

"За нарушение права на семейную жизнь Лейле присуждена компенсация в размере 12 500 евро. Однако, приставы до сих пор не выполнили указания ЕСПЧ до конца и не вернули женщине ее второго ребенка - дочь”, - цитирует слова адвоката Ольги Гнездиловой "Правовая инициатива" в публикации на своем сайте от 13 ноября 2018 года.

В ноябре 2018 года ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Луизы Тапаевой на дискриминацию по гендерному признаку и нарушение права на семейную жизнь. Тапаева воспитывала четверых детей, которые родились в браке с ее бывшем мужем. Супруг Тапаевой умер в 2015 году, отец умершего мужа забрал детей и препятствовал их общению с матерью. Урус-Мартановский городской суд встал на сторону свекра Луизы, она обжаловала это решение в Верховном суде Чечни и впоследствии добилась опеки над детьми.

"Однако, исполнительные действия по передаче детей матери не были выполнены: судебные приставы не проводили никаких исполнительных действий, не объявляли отца мужа в розыск и не привлекали его к судебной ответственности. Все это время Луиза Тапаева не знала, где находятся ее дети", - указывала правозащитная организация "Правовая инициатива".