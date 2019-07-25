Смерть девочки в Дагестане подняла проблему наказания за насилие над детьми

25 июля 2019, 22:15

Махачкалинка заслуживает за смерть падчерицы более сурового наказания, чем предусмотренные законом 15 лет, считают пользователи соцсетей. На этом фоне грозящие сестрам Хачатурян за убийство отца 20 лет кажутся особенной несправедливостью, указали комментаторы. В соцсетях призвали строже наказывать и за причиненные детям увечья, как в резонансном случае в Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля МВД сообщило о задержании мачехи умершей после побоев девочки. Женщина арестована, двое ее детей переданы бабушке. Следствие заявило, что не имеет претензий к органам опеки в связи с гибелью ребенка, а пользователи соцсетей напомнили об ответственности и отца ребенка за происшедшее.

По данным следствия, 27 января жительница поселка в столице Дагестана избила свою четырехлетнюю падчерицу, после чего девочка умерла. По данным экспертов, ребенок неоднократно получал травмы от ударов тупым предметом по голове. Также на разных частях тела девочки эксперты обнаружили следы старых побоев. Махачкалинке предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека", ей грозит до 15 лет лишения свободы. Женщина своей вины не признает.

Пользователи соцсетей считают, что даже максимальное наказание, которое грозит мачехе, слишком мало. "До 15 лет грозит? За такое нужно пожизненное давать. Без права на УДО", - написал 23 июля в соцсети Instagram shaun3753.

"Почему за такое преступления не идет смертная казнь? Таким только так и нужно", - согласился с ним seva_682.

"То есть за такое чудовищное преступление против невинного беззащитного ребенка - до 15 лет, а за убийство тирана, который годами насиловал и издевался над собственными дочерьми, до 20?" - написала 23 июля пользовательница соцсети Facebook Raisa Galstyan, напомнив о другом резонансном деле - сестер Хачатурян. Ее комментарий в сообществе "Насилию.нет" собрал 16 лайков.

Сестры Хачатурян из Москвы были задержаны в возрасте 17, 18 и 19 лет по подозрению в убийстве отца в июле 2018 года. 21 июня адвокат сообщил о завершении расследования. Участники акций в защиту Хачатурян заявляют, что действия сестер были вызваны насилием со стороны отца, сообщил "Дождь" 22 июня. По мнению защиты, "перед сестрами стоял однозначный выбор: либо сохранить себе жизнь ценой убийства отца, либо быть убитыми".

Пользовательница соцсети Instagram amina.8424 сравнила трагедию в Дагестане со случившимся в Ингушетии. "Читая подобные статьи, убеждаюсь, что самые незащищенные люди у нас - это безвинные дети. <...> Надо наказывать таких самым суровым образом, чтобы неповадно было", - написала она 23 июля в сообществе МВД Дагестана.

4 июля семилетняя девочка была госпитализирована в Ингушетии в тяжелом состоянии, врачи прооперировали ее и сохранили ей левую руку. Позднее она была переведена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. Девочка жила под опекой в семье тети, которой предъявлено обвинение в умышленном причинении малолетнему тяжкого и опасного для жизни вреда здоровью. Мать девочки утверждает, что ей не давали видеться с дочерью после развода. Традиция оставлять детей в семье отца зачастую приводит к изоляции ребенка от общества, указала юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова.

Подобные случаи - результат жестокого обращения с женщинами на Кавказе, считает пользовательница Instagram anechkaryzh. "Эти женщины-монстры вырастают из таких же девочек, которые в детстве подвергались жестокому обращению. Насилие порождает насилие. И вот что получается: либо такие "женщины" убивают кого-то, либо растят таких же тихих убийц", - написала она 24 июля.

Это мнение оспорила angel__guardian__. "[В Дагестане] к женщине относятся так, как она позволила к себе относиться. Плюс большое значение имеет семья девушки. Если там ее защищают и родители стоят горой за свою дочь, никто пальцем [ее] не тронет и ни одна сплетня или плохое слово не будет сказано в ее адрес", - написала она.