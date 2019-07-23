Врачи отказались от ампутации руки избитой в Ингушетии девочки

23 июля 2019, 16:30

Левая рука пострадавшей от истязаний ингушской девочки не будет ампутирована, но ее восстановление займет долгое время, рассказали врачи. Решение об усыновлении или возврате родителям сводных братьев девочки будет принято после окончания следствия по делу, заявила замглавы правительства республики Марет Газдиева.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля семилетняя девочка была госпитализирована в Ингушетии в тяжелом состоянии, врачи прооперировали ее и сохранили ей левую руку. Позднее она была переведена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. 14 июля лечащий врач ребенка сообщил, что кровоснабжение правой руки улучшилось. Уполномоченный по правам ребенка в России рассказала о десятках звонков желающих помочь девочке, а врио главы региона посетовал на сложности с юридическим оформлением ее удочерения.

Девочка жила под опекой в семье тети, которой предъявлено обвинение в умышленном причинении малолетнему тяжкого и опасного для жизни вреда здоровью, сообщило Управление Следкома по Ингушетии. Родственница девочки виновной себя не признает. Ее апелляция была отклонена 15 июля Верховным судом: арестованная осталась под стражей. Мать девочки утверждает, что ей не давали видеться с дочерью после развода. Традиция оставлять детей в семье отца зачастую приводит к изоляции ребенка от общества, указала юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова.

Врачи не будут ампутировать левую руку девочки, однако пока эта рука обездвижена, потому что "ребенку несколько дней туго бинтовали конечности дома, из-за чего повредились нервные окончания", со ссылкой на пресс-службу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы сообщает сегодня РИА "Новости". В институте также добавили, что полноценное восстановление руки может занять очень длительное время.

Врачи наблюдают правую руку девочки, чтобы решить вопрос об уровне ее ампутации. Общее состояние врачи назвали стабильным. "Аппетит хороший... Девочку постепенно стали ставить на ножки", - отмечает агентство.

Кровоснабжение в правой руке ребенка заметно улучшилось, поэтому необходимости в ее ампутации нет, сообщили 15 июля в Минздраве Ингушетии. По данным ведомства, врачи пытаются спасти пальцы на руке девочки.

Власти Ингушетии рассмотрят вопрос об усыновлении сводных братьев девочки

Вопрос об усыновлении или возврате родителям сводных братьев девочки обсуждался на совещание у вице-премьера республиканского правительства Марет Газдиевой. По её словам, решение об этом будет принято органами опеки Сунжи, уполномоченным по правам ребёнка региона, а также республиканским правительством по окончании работы следствия и после полного выздоровления детей, говорится в сегодняшнем сообщении, размещенном в официальной группе постоянного представительства Ингушетия при президенте России postpredstvo.ru (34 тысячи подписчиков) в социальной сети Instagram.

"В настоящее время изучается родственная база детей и необходимые юридические процедуры", - говорится в сообщении.

Свободные братья девочки проходят обследование в детском реабилитационном центре в Магасе. После 24 июля они будут направлены в Детскую республиканскую клиническую больницу, где пройдут курс лечения, сообщает ведомство.

В больнице дети пройдут полное обследование для определения их состояния здоровья, сообщила Газдиева на своей странице _maret_gazdieva в соцсети Instagram 22 июля. По словам вице-премьера ингушского правительства, Минздраву республики также было поручено осуществить подворный обход всех семей региона и провести осмотр детей, которые в них проживают.

Двое родных сыновей женщины, задержанной по подозрению в истязании семилетней племянницы в Ингушетии, были отправлены на обследование, врачи не нашли у них серьезных травм и следов побоев. Однако власти города решили забрать детей из семьи и отправить их в реабилитационный центр.

После инцидента с ингушской девочкой глава республики Махмуд-Али Калиматов предложил создать в регионе фонд для оказания помощи детям. "Я принял решение (пока формат не определен) - в республике мы создадим фонд. Фонд для детей", - процитировала Калиматова пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой на своем сайте 18 июля.

По словам Кузнецовой, "подобный фонд – нужный инструмент помощи семье, ребенку". "Так, очень часто требуются гибкие способы решения возникающих проблем, ведь к детскому омбудсмену в том числе обращаются за решением материальных вопросов, когда, например, нет средств на коляску", - приводятся слова Кузнецовой в сообщении.

Напомним, что уполномоченный при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева заявила, что ингушскую девочку хотят удочерить люди из разных регионов России и зарубежных стран, но предпочтение будет отдано тем, кто проживает в республике. Чахкиева также сообщила, что органы опеки намерены лишить семью девочки родительских прав.