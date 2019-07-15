Калиматов заявил о трудностях с удочерением избитой в Ингушетии девочки

15 июля 2019, 15:46

Врачи пытаются спасти пальцы на правой руке пострадавшей от истязаний ингушской девочки, сообщили в Минздраве республики. Уполномоченная по правам ребенка в России рассказала о десятках звонках желающих помочь девочке, а врио главы региона посетовал на сложности с юридическим оформлением ее удочерения.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля семилетняя девочка была госпитализирована в Ингушетии в тяжелом состоянии, врачи прооперировали ее и сохранили ей левую руку. Позднее она была переведена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. 11 июля врачи рассказали, что самочувствие и аппетит ребенка улучшились, однако изменений в состоянии ее травмированных рук пока нет, и вопрос об ампутации правой руки остается открытым. 14 июля лечащий врач ребенка сообщил, что кровоснабжение правой руки улучшилось.

Девочка жила под опекой в семье тети, которой предъявлено обвинение в умышленном причинении малолетнему тяжкого и опасного для жизни вреда здоровью, сообщило управление Следкома по Ингушетии. Родственница девочки виновной себя не признает. Мать девочки утверждает, что ей не давали видеться с дочерью после развода. Традиция оставлять детей в семье отца зачастую приводит к изоляции ребенка от общества, указала юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова.

Состояние девочки из Ингушетии значительно улучшилось, со ссылкой на постоянное представительство республики при президенте России сообщает сегодня "Российская газета". Кровоснабжение в правой руке ребенка заметно улучшилось, поэтому необходимости в ее ампутации нет, сообщила газета со ссылкой на Минздрав Ингушетии. По данным ведомства, врачи борются за сохранение пальцев на руке девочки.

"Девочка сказала, что чувствует себя хорошо, но, конечно, ее состояние остается тяжелым. Лечение должно быть продолжено", - цитирует сегодня врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова газета "Ингушетия".

По словам Калиматова, в определении дальнейшей судьбы ингушской девочки существуют определенные сложности в правовом отношении "при живой матери и живом отце". "Это исключительный случай на моей памяти, но могу заверить: мы сделаем все, чтобы этот ребенок в дальнейшем жил там, где его будут любить и будут заботиться о нем", - заявил Калиматов.

Десятки людей звонят с предложениями удочерить пострадавшую девочку, рассказала уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова. "У нас разрывается телефон от предложений взять ребенка в семью", – цитирует сегодня Кузнецову ее пресс-служба.

Неравнодушные люди приносят в НИИ, где находится девочка, угощение и игрушки. Уполномоченный привезла малышке сладости, мороженое, о котором она просила, отмечается в сообщении.

На сайтах Минздрава Ингушетии на 15.10 мск сегодня нет информации о решении врачей об отмене ампутации руки ингушской девочки.

Напомним, что уполномоченный при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева заявила, что ингушскую девочку хотят люди из разных регионов России и зарубежных стран, но предпочтение будет отдано тем, кто проживает в республике. Чахкиева также сообщила, что органы опеки намерены лишить семью девочки родительских прав.