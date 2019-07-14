Врачи рассказали о шансах сохранить руку ингушской девочке

14 июля 2019, 10:49

Кровоснабжение правой руки ингушской девочки, госпитализированной в тяжелом состоянии после истязаний, улучшилось, рассказал лечащий врач ребенка.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля семилетняя девочка была госпитализирована в Ингушетии в тяжелом состоянии, врачи прооперировали ее и сохранили ей левую руку. Позднее она была переведена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. 11 июля врачи рассказали, что самочувствие и аппетит ребенка улучшилась, однако изменений в состоянии ее травмированных рук пока нет и вопрос об ампутации правой руки остается открытым.

Девочка жила в семье тети под опекой, ей предъявлено обвинение в умышленном причинении малолетнему тяжкого и опасного для жизни вреда здоровью, сообщило Управление Следкома по Ингушетии. Следователи утверждают, что обвиняемая "систематически наносила потерпевшей удары ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу". Родственница девочки виновной себя не признает. Мать девочки утверждает, что ей не давали видеться с дочерью после развода. Традиция оставлять детей в семье отца зачастую приводит к изоляции ребенка от общества, указала юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова. Семейные обычаи в регионах Северного Кавказа не всегда учитывают интересы ребенка, констатировала "Новая газета".

"Со слов врачей, состояние девочки стабильное, с улучшением. Проводится необходимое комплексное лечение", - написала 13 июля в группе ri_deti__06__ в Instagram уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.

Лечащий врач девочки Александр Брянцев считает, что ампутации правой руки можно будет избежать, написал со ссылкой Бузуртанова "Комсомольская правда. Северный Кавказ".

"Наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки", - приводит слова Брянцева Бузуртанов.

Напомним, власти Сунжи решили забрать из семьи двоих родных сыновей из семьи подозреваемой в истязании племянницы. Врачи после обследования не нашли у них серьезных травм и следов побоев.