Врачи сообщили об улучшении самочувствия ингушской девочки

12 июля 2019, 07:54

У семилетней ингушской девочки, госпитализированной в тяжелом состоянии после истязаний, улучшилось самочувствие и аппетит, однако изменений в состоянии ее травмированных рук пока нет, констатировали врачи.

Как писал "Кавказский узел", семилетняя девочка была госпитализирована в Ингушетии в тяжелом состоянии 4 июля, врачи прооперировали ее и сохранили ей левую руку. Позднее девочка была переведена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. 10 июля врачи рассказали, что в состоянии ребенка "наметились неустойчивые улучшения", но вопрос об ампутации правой руки остается открытым.

Девочка жила в семье тети под опекой. Женщина арестована на два месяца по подозрению в истязании ребенка. Дело об избиении ребенка стало также поводом для проверки органов опеки и попечительства, а также участкового педиатра, сообщили следователи.

Самочувствие ребенка улучшается, сообщил сегодня ночью Минздрав Ингушетии на своей странице в Instagram после того, как главврач Детской республиканской клинической больницы Магомедбашир Балаев посетил девочку в столичной клинике. "Девочка стала активнее и начала лучше есть, в том числе, и мороженое. Комплексная терапия продолжается", - уточняется в сообщении Минздрава.

По данным НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, несмотря на улучшение самочувствия девочки, изменений ситуации с кровоснабжением ее рук пока не наблюдается, сообщил 11 июля "Интерфакс-Юг".

В НИИ поступило множество предложений о помощи из разных стран, сообщил 11 июля представитель республиканского Минздрава. "Институт получил сотни предложений о помощи ребенку от неравнодушных людей не только из России, но из стран ближнего и дальнего зарубежья", - привело его слова агентство.

Повреждения обеих рук девочки "были связаны с длительным (более двух суток) сдавлением мягких тканей и сосудов рук тугими повязками, что и стало причиной прекращения их кровоснабжения", сообщила 10 июля пресс-служба НИИ Леонида Рошаля. "Информацию о том, что существует возможность избежать ампутацию части правой руки, сотрудники Института никогда и никому не предоставляли", - подчеркивается в сообщении, размещенном на сайте НИИ.

Напомним, что женщина, арестованная по делу об избиении племянницы, виновной себя не признает. Следов побоев у двух родных сыновей женщины обнаружено не было, но власти решили изъять их. "Дети в пятилетнем возрасте не умеют пользоваться столовыми приборами и самостоятельно есть, мы объясняем и учим их", - посетовал 9 июля директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов Али Дударов.