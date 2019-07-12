в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и Магомедбашир Балаев . Фото: скриншот сообщения страницы Минздрава РИ в Instagram https://www.instagram.com/p/BzyY2DIHelO/

12 июля 2019, 07:54

Врачи сообщили об улучшении самочувствия ингушской девочки

У семилетней ингушской девочки, госпитализированной в тяжелом состоянии после истязаний, улучшилось самочувствие и аппетит, однако изменений в состоянии ее травмированных рук пока нет, констатировали врачи.

Как писал "Кавказский узел", семилетняя девочка была госпитализирована в Ингушетии в тяжелом состоянии 4 июля, врачи прооперировали ее и сохранили ей левую руку. Позднее девочка была переведена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. 10 июля врачи рассказали, что в состоянии ребенка "наметились неустойчивые улучшения", но вопрос об ампутации правой руки остается открытым.

Девочка жила в семье тети под опекой. Женщина арестована на два месяца по подозрению в истязании ребенка. Дело об избиении ребенка стало также поводом для проверки органов опеки и попечительства, а также участкового педиатра, сообщили следователи.

Самочувствие ребенка улучшается, сообщил сегодня ночью Минздрав Ингушетии на своей странице в Instagram после того, как главврач Детской республиканской клинической больницы Магомедбашир Балаев посетил девочку в столичной клинике. "Девочка стала активнее и начала лучше есть, в том числе, и мороженое. Комплексная терапия продолжается", - уточняется в сообщении Минздрава.

По данным НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, несмотря на улучшение самочувствия девочки, изменений ситуации с кровоснабжением ее рук пока не наблюдается, сообщил 11 июля "Интерфакс-Юг".

В НИИ поступило множество предложений о помощи из разных стран, сообщил 11 июля представитель республиканского Минздрава. "Институт получил сотни предложений о помощи ребенку от неравнодушных людей не только из России, но из стран ближнего и дальнего зарубежья", - привело его слова агентство.

Повреждения обеих рук девочки "были связаны с длительным (более двух суток) сдавлением мягких тканей и сосудов рук тугими повязками, что и стало причиной прекращения их кровоснабжения", сообщила 10 июля пресс-служба НИИ Леонида Рошаля. "Информацию о том, что существует возможность избежать ампутацию части правой руки, сотрудники Института никогда и никому не предоставляли", - подчеркивается в сообщении, размещенном на сайте НИИ.

Напомним, что женщина, арестованная по делу об избиении племянницы, виновной себя не признает. Следов побоев у двух родных сыновей женщины обнаружено не было, но власти решили изъять их. "Дети в пятилетнем возрасте не умеют пользоваться столовыми приборами и самостоятельно есть, мы объясняем и учим их", - посетовал 9 июля директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов Али Дударов.

Примечание:

"Избиение девочки в Ингушетии вызвало резонанс в соцсетях", "Московские врачи рассказали о состоянии девочки из Ингушетии", "Омбудсмен сообщила о желающих удочерить пострадавшую в Ингушетии девочку".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 июля 2019, 07:00

12 июля 2019, 06:00

12 июля 2019, 05:13

  • Сочинцы назвали ключевые задачи для будущего мэра

    Будущему мэру Сочи предстоит решить ряд острых задач, таких как создание социальной инфраструктуры, проблемы с экологией, хаотичной застройкой и обманутыми дольщиками, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Они назвали ряд кандидатур, достойных быть избранными на пост главы города.

12 июля 2019, 04:14

  • Севиндж Вагифгызы отказалась пойти на мировую

    Судья предложил заключить мировое соглашение журналистке-фрилансеру Севиндж Вагифгызы (Аббасовой) и обвинившей ее в оскорблении чести и достоинства замдиректору бакинской школы Эльмире Аландаровой. Конфликт можно считать исчерпанным, если журналистка принесет извинения, заявил адвокат истицы. Вагифгызы отказалась извиняться, заявив, что свою вину не признает.

12 июля 2019, 03:14

  • Жителям Кубани отказано в расследовании пыток с кипятком

    Следствие отказалось возбуждать уголовные дела по заявлениям четверых жителей Кубани, которые пожаловались на выбивание показаний местными силовиками. Правоохранительные органы запугивают свидетелей преступления, рассказал "Кавказскому узлу" пострадавший от пыток.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы