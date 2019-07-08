Следком заинтересовался работой врачей после избиения девочки в Ингушетии

08 июля 2019, 13:09

Дело об избиении семилетней ингушской девочки стало поводом для проверки участкового педиатра, сообщил Следком. Ребенок находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, рассказала сегодня уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева.

Как писал "Кавказский узел", семилетняя девочка 4 июля была доставлена в больницу в Ингушетии в тяжелом состоянии, а затем переведена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве, врачи которого решили отложить операцию на второй руке, чтобы провести дополнительное обследование.

Уполномоченный по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева сообщила, что ребенка прооперировали, врачам удалось спасти одну травмированную руку ребенка. По ее данным, пострадавшая жила в семье родственницы под опекой. Новость о госпитализации девочки из Ингушетии с тяжелыми травмами вызвала негодование у пользователей соцсетей.

«(Девочка находится) стабильно в тяжелом состоянии, в реанимации. Врачи делают все возможное, чтоб нашей малышке сохранить руку», - сообщила сегодня на своей личной странице в социальной сети Instagram уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева. По ее словам, с девочкой работают психологи, а в реанимацию никого, кроме врачей, не пускают, поэтому детский омбудсмен уехала в республику.

«Сейчас (девочка) находится на консервативном лечении, получает сосудистые препараты, физиотерапию, оксигенацию (повышение кислорода в органах и тканях. – Прим. «Кавказского узла»). Тактика ведения девочки определяется консилиумом врачей центра Рошаля», - цитирует сегодня представителя республиканского Минздрава газета «Ингушетия».

6 июля Следком по Ингушетии сообщил, что родственница арестована на два месяца по подозрению в избиении ребенка. "Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, а также действиям родителей [девочки]", - заверили следователи. Подозреваемая виновной себя не признала. Следов побоев у родных детей задержанной не обнаружено, но власти решили изъять их.

Следователи регионального управления СКР начали проверку не только органов опеки, но и участкового педиатра. «Работа в этом направлении начата. Будут проверяться ... также участковый педиатр. Ведь все дети должны быть на учете у участкового врача», – приводит сегодня слова представителя ведомства «Российская газета».

Пользователи Facebook озвучили необходимость кадровых перестановок после инцидента

Ингушская активистка Анжела Матиева написала на своей личной странице в социальной сети Facebook, что после происшествия с избиением семилетней девочки новый врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов должен принять кадровые решения. «Что касается тех, кто виновен в этой ситуации,… то здесь свои кадровые решения примет новый глава (Махмуд-Али) Калиматов, очень на это надеюсь», - написала 6 июля Матиева. По ее словам, представители общественных организации республики «сделают соответствующие выводы и усилят контроль общественности, в том числе и созданием новых общественных организаций, которые будут заниматься проблемами матери и ребенка».

Пользователи соцести поддержали в комментариях заявление Матиевой о необходимости кадровых перестановок. «Будем надеяться на разумные решения по кадровым перестановкам и усиление защиты детей». – написала пользователь под ником Elizaveta Izmaylova.

«Я бы пожелал новому главе Ингушетии создать профи команду вокруг себя …тогда они не подведут его и народ будет доволен», - считает Руслан Гатиев.

Пост был опубликован 6 июля 01.13 мск и к 13.00 мск сегодня собрал 264 лайка.

Напомним, что 26 июня президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Исполняющим обязанности главы Ингушетии он назначил Махмуд-Али Калиматова, который заверил, что в правительстве республики он не планирует "резких кадровых чисток". Новому врио главы региона необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, считают опрошенные "Кавказским узлом" ингушские активисты.