Избиение девочки в Ингушетии вызвало резонанс в соцсетях

06 июля 2019, 12:38

Новость о госпитализации девочки из Ингушетии с тяжелыми травмами вызвала негодование у пользователей соцсетей. Девочка доставлена в московскую клинику, ее состояние остается тяжелым.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля семилетняя девочка была доставлена в больницу в Ингушетии в тяжелом состоянии. По подозрению в избиении задержана тетя ребенка, в семье которой воспитывалась девочка, женщина не признала своей вины. Следов побоев у родных детей задержанной не обнаружено, но власти решили изъять их.

Большинство комментариев под роликами и к публикациям в соцсетях, посвященных этому случаю, выразили резко негативное отношение к виновным в избиении ребенка. "Не только эту семейку, но и службу опеки привлечь к уголовной ответственности, и с самым строгим наказанием", - призвала пользователь Facebook Фатима Котиева. "Привлечь к ответственности это мало, могут избежать штрафом или предупреждением. Надо посадить лет на пять всю банду", - написал на той же странице соцсети Флинт Капитан.

"Первый раз читаю, и слезы сами катятся. Такой маленький ангел, и столько уже выпало не ее долю", - написала в другом обсуждении в Facebook Olga Ruda.

Пользователь Youtube обратил внимание на то, что девочку воспитывали родные, поскольку в Ингушетии нет детских домов. "Там нет детдомов, и в республиках Кавказа этим гордятся, что, кстати, справедливо. Там детей всегда пристраивают по родне", - написал Мaxorogue.

Угроза ампутации сохраняется, сообщили врачи

Жительницу Ингушетии, подозреваемую в избиении семилетней племянницы, направили на обследование в психоневрологический диспансер, чтобы проверить, не употребляет ли она наркотики, со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Ингушетию Зарему Чахкиеву сообщил сегодня "Интерфакс".

По словам омбудсмена, девочка росла в семье, не имевшей постоянного места жительства, и по этой причине не была зарегистрирована как ребенок, оставшийся без попечения родителей, на нее не была оформлена опека.

Вечером 5 июля девочка была доставлена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. "Несмотря на такие страшные травмы, девочка ведет себя очень ласково, тянется к людям, со всеми общается", – процитировало Чахкиеву издание.