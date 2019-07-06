Детский омбудсмен Ингушетии с избитой девочкой на руках. Скриншот видео https://youtu.be/DXrUBspZtd4

06 июля 2019, 12:38

Избиение девочки в Ингушетии вызвало резонанс в соцсетях

Новость о госпитализации девочки из Ингушетии с тяжелыми травмами вызвала негодование у пользователей соцсетей. Девочка доставлена в московскую клинику, ее состояние остается тяжелым.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля семилетняя девочка была доставлена в больницу в Ингушетии в тяжелом состоянии. По подозрению в избиении задержана тетя ребенка, в семье которой воспитывалась девочка, женщина не признала своей вины. Следов побоев у родных детей задержанной не обнаружено, но власти решили изъять их.

Скриншот обсуждения в соцсетях. https://www.facebook.com/themagastimes/posts/1352626164884663?comment_id=1352725184874761&comment_tracking=%7B"tn"%3A"R"%7DБольшинство комментариев под роликами и к публикациям в соцсетях, посвященных этому случаю, выразили резко негативное отношение к виновным в избиении ребенка. "Не только эту семейку, но и службу опеки привлечь к уголовной ответственности, и с самым строгим наказанием", - призвала пользователь Facebook Фатима Котиева. "Привлечь к ответственности это мало, могут избежать штрафом или предупреждением. Надо посадить лет на пять всю банду", - написал на той же странице соцсети Флинт Капитан.

Скриншот комментария относительно госпитализации избитой в Ингушетии девочки. https://www.youtube.com/watch?v=lE-d71x0XoA&lc=UgykpQUU3VrqLUmKkIN4AaABAg.8x0fupcnJR08x1LTf64cjn"Первый раз читаю, и слезы сами катятся. Такой маленький ангел, и столько уже выпало не ее долю", - написала в другом обсуждении в Facebook Olga Ruda.

Пользователь Youtube обратил внимание на то, что девочку воспитывали родные, поскольку в Ингушетии нет детских домов. "Там нет детдомов, и в республиках Кавказа этим гордятся, что, кстати, справедливо. Там детей всегда пристраивают по родне", - написал Мaxorogue.

Угроза ампутации сохраняется, сообщили врачи

Жительницу Ингушетии, подозреваемую в избиении семилетней племянницы, направили на обследование в психоневрологический диспансер, чтобы проверить, не употребляет ли она наркотики, со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Ингушетию Зарему Чахкиеву сообщил сегодня "Интерфакс".

По словам омбудсмена, девочка росла в семье, не имевшей постоянного места жительства, и по этой причине не была зарегистрирована как ребенок, оставшийся без попечения родителей, на нее не была оформлена опека. 

Вечером 5 июля девочка была доставлена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. "Несмотря на такие страшные травмы, девочка ведет себя очень ласково, тянется к людям, со всеми общается", – процитировало Чахкиеву издание.

Состояние девочки остается тяжелым, сообщил заведующий отделением гнойной хирургии московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Павел Мединский. "Левая ручка, в принципе, сохранна, мы тоже за нее поборемся. А вот правая немножко посложнее, поэтому все силы будут брошены на ее спасение", - передало сегодня слова Мединского РИА "Новости".

Леонид Рошаль, возглавляющий столичную клинику, где находится девочка, сообщил, что у нее, помимо свежих травм, выявлены старые переломы. "При первичном обследовании диагнозы подтверждаются: серьезное повреждение в области кисти, за нее нужно бороться, у нас уже готова барокамера. С уверенностью сказать, что все обойдется хорошо и без ампутаций, пока нельзя - значительно нарушен кровоток. Мы сейчас провели только первые исследования. Они были неожиданные для нас в том, что мы нашли старые переломы ребер у ребенка и травму позвоночника", - сказал Рошаль. Он отметил, что эти старые травмы не требуют хирургического вмешательства, передал сегодня ТАСС.

Мать и отец девочки установлены, они находятся в разводе, сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. Она отметила, что в Ингушетии проведут проверки работы органов опеки и попечительства. "Надеюсь, будут сделаны выводы, где в системе произошел сбой, который привел к таким событиям", - процитировало ее издание. Прокуратура Ингушетии 5 июля сообщила на своем сайте, что проверка началась. "В ходе проверки будет дана оценка длительному бездействию органов системы профилактики в части непринятия мер по защите прав несовершеннолетнего ребенка, находящегося в опасной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

Примечание:

"Жительница Кабардино-Балкарии обвинена в убийстве младенца", "Нальчанка заподозрена в продаже новорожденного сына", "В Грозном задержана женщина, которая пыталась продать чужого ребенка".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

06 июля 2019, 15:59

06 июля 2019, 15:47

06 июля 2019, 14:45

06 июля 2019, 13:52

06 июля 2019, 11:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии