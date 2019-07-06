06 июля 2019, 12:38
Избиение девочки в Ингушетии вызвало резонанс в соцсетях
Новость о госпитализации девочки из Ингушетии с тяжелыми травмами вызвала негодование у пользователей соцсетей. Девочка доставлена в московскую клинику, ее состояние остается тяжелым.
Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля семилетняя девочка была доставлена в больницу в Ингушетии в тяжелом состоянии. По подозрению в избиении задержана тетя ребенка, в семье которой воспитывалась девочка, женщина не признала своей вины. Следов побоев у родных детей задержанной не обнаружено, но власти решили изъять их.
Большинство комментариев под роликами и к публикациям в соцсетях, посвященных этому случаю, выразили резко негативное отношение к виновным в избиении ребенка. "Не только эту семейку, но и службу опеки привлечь к уголовной ответственности, и с самым строгим наказанием", - призвала пользователь Facebook Фатима Котиева. "Привлечь к ответственности это мало, могут избежать штрафом или предупреждением. Надо посадить лет на пять всю банду", - написал на той же странице соцсети Флинт Капитан.
"Первый раз читаю, и слезы сами катятся. Такой маленький ангел, и столько уже выпало не ее долю", - написала в другом обсуждении в Facebook Olga Ruda.
Пользователь Youtube обратил внимание на то, что девочку воспитывали родные, поскольку в Ингушетии нет детских домов. "Там нет детдомов, и в республиках Кавказа этим гордятся, что, кстати, справедливо. Там детей всегда пристраивают по родне", - написал Мaxorogue.
Угроза ампутации сохраняется, сообщили врачи
Жительницу Ингушетии, подозреваемую в избиении семилетней племянницы, направили на обследование в психоневрологический диспансер, чтобы проверить, не употребляет ли она наркотики, со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Ингушетию Зарему Чахкиеву сообщил сегодня "Интерфакс".
По словам омбудсмена, девочка росла в семье, не имевшей постоянного места жительства, и по этой причине не была зарегистрирована как ребенок, оставшийся без попечения родителей, на нее не была оформлена опека.
Вечером 5 июля девочка была доставлена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. "Несмотря на такие страшные травмы, девочка ведет себя очень ласково, тянется к людям, со всеми общается", – процитировало Чахкиеву издание.
Леонид Рошаль, возглавляющий столичную клинику, где находится девочка, сообщил, что у нее, помимо свежих травм, выявлены старые переломы. "При первичном обследовании диагнозы подтверждаются: серьезное повреждение в области кисти, за нее нужно бороться, у нас уже готова барокамера. С уверенностью сказать, что все обойдется хорошо и без ампутаций, пока нельзя - значительно нарушен кровоток. Мы сейчас провели только первые исследования. Они были неожиданные для нас в том, что мы нашли старые переломы ребер у ребенка и травму позвоночника", - сказал Рошаль. Он отметил, что эти старые травмы не требуют хирургического вмешательства, передал сегодня ТАСС.
Мать и отец девочки установлены, они находятся в разводе, сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. Она отметила, что в Ингушетии проведут проверки работы органов опеки и попечительства. "Надеюсь, будут сделаны выводы, где в системе произошел сбой, который привел к таким событиям", - процитировало ее издание. Прокуратура Ингушетии 5 июля сообщила на своем сайте, что проверка началась. "В ходе проверки будет дана оценка длительному бездействию органов системы профилактики в части непринятия мер по защите прав несовершеннолетнего ребенка, находящегося в опасной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.