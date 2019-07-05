Сотрудник полиции. Фото: Денис Яковлев / Югополис

05 июля 2019, 16:37

Власти Сунжи решили забрать детей у подозреваемой в истязании племянницы

Двое родных сыновей женщины, задержанной по подозрению в истязании семилетней племянницы в Сунже, отправлены на обследование, врачи не нашли у них серьезных травм и следов побоев. Однако власти города решили забрать детей из семьи, сообщили сегодня в горадминистрации.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля семилетняя девочка была доставлена в больницу в Ингушетии в тяжелом состоянии. Ребенка прооперировали, хирургам удалось спасти девочке руку. По подозрению в избиении задержана тетя ребенка, уголовное дело передано в центральный аппарат СКР. Подозреваемая, по данным следователей, виновной себя не признает

Двоих сыновей задержанной решено забрать из семьи. Они были обследованы в детской больнице Назрани, врачи серьезных травм и следов побоев не увидели. Органы опеки отправят детей в реабилитационный центр, пишет со ссылкой на представителя администрации Сунжи "Интерфакс".

На сайте администрации Сунжи к 16.30 мск нет информации о решении забрать детей из семьи задержанной местной жительницы.

Пострадавшую семилетнюю девочку решено отправить в Москву сегодня, в клинике Рошаля уже готовы принять ее, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она уточнила, что ребенок будет доставлен в столицу обычным рейсом в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии.

И.о. министра здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова рассказала, что предложение о переводе девочки в Москву поступило из клиники Рошаля. По ее словам, лечение ребенка в московской клинике позволит избежать послеоперационных осложнений, передает ТАСС.

Примечание:

"Жительница Анапы обвинена в убийстве ребенка", "Женщина заподозрена в продаже новорожденного в Кабардино-Балкарии", "Полиция Грузии заподозрила иностранку в торговле детьми".

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