07 июля 2019, 11:22

Московские врачи рассказали о состоянии девочки из Ингушетии

Операцию на второй руке семилетней ингушской девочки решено отложить, чтобы провести дополнительное обследование, сообщили сегодня в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Как писал "Кавказский узел", семилетняя девочка 4 июля была доставлена в больницу в Ингушетии в тяжелом состоянии, а затем переведена НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. Уполномоченный по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева сообщила, что ребенка прооперировали, врачам удалось спасти одну травмированную руку ребенка. По ее данным, пострадавшая жила в семье родственницы под опекой. 6 июля Следком по Игушетии сообщил, что она арестована на два месяца по подозрению в избиении ребенка.

Врачи поместили ребенка в барокамеру с кислородом, но это не помогло улучшить ее состояние, сообщили сегодня со ссылкой на пресс-службу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии "Вести" на своем сайте.

"За последние сутки улучшения в мягких тканях рук... не наблюдается", - отмечается в сообщении.

На правой руке у ребенка врачи диагностировали "сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья" и посчитали,что прежде чем проводить операцию, необходимо убедиться в жизнеспособности тканей. Пока от операции "решено воздержаться", - передает сообщение пресс-службы клиники "Интерфакс".

Напомним, новость о госпитализации девочки из Ингушетии с тяжелыми травмами вызвала негодование у пользователей соцсетей.

Примечание:

"Жительница Кабардино-Балкарии обвинена в убийстве младенца", "Семья уехала из Ингушетии после конфликта с местными жителями", "В Грозном задержана женщина, которая пыталась продать чужого ребенка".

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