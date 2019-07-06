Арестована тетя избитой в Ингушетии девочки

06 июля 2019, 20:37

Жительница Сунжи, задержанная по подозрению в избиении племянницы, арестована на два месяца по решению суда.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля семилетняя девочка была доставлена в больницу в Ингушетии в тяжелом состоянии. Ребенка прооперировали. По подозрению в избиении была задержана тетя ребенка.

Новость о госпитализации девочки из Ингушетии с тяжелыми травмами вызвала негодование у пользователей соцсетей.

"Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - рассказал представитель Следственного управления СКР по Ингушетии, слова которого приводит ТАСС.

Арестованная 35-летняя женщина является родной тетей госпитализированной девочки по линии отца, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства о решение суда поместить подозреваемую под стражу. Следователи уже установили и допросили родителей ребенка, а также соседей и других свидетелей, говорится в сообщении.

Врачам удалось спасти сильно травмированную руку девочки, сообщила сегодня уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева после посещения ребенка в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. Девочка находится еще в реанимации, отметила детский омбудсмен.

"Она была под наркозом, но уже приходит в себя. Ей уже сделали перевязку. Врачи сказали, что на 100% одну руку они уже ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов", - рассказала Зарема Чахкиева..

По ее словам, девочка может пробыть в специализированной клинике от одного до двух месяцев, передает «Интерфакс».

Напомним, уголовное дело, которое расследуется по п."б ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего), передано в центральный аппарат СКР. Подозреваемая, по данным следователей, виновной себя не признает. Следов побоев у родных детей задержанной не обнаружено, но власти решили изъять их.