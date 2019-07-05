Задержана тетя пострадавшей в Ингушетии девочки

05 июля 2019, 11:55

Родственница семилетней девочки, госпитализированной с травмами в тяжелом состоянии, заподозрена в избиении ребенка, сообщили в Управлении Следкома по Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", семилетняя девочка 4 июля была доставлена в больницу в Ингушетии в тяжелом состоянии. Уполномоченный по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева сообщила, что ребенка прооперировали, хирургам удалось спасти девочке руку. По ее данным, пострадавшая жила под опекой в семье родственницы. Последняя, по информации полиции, утверждает, что ребенок упал в яму во дворе дома. Однако источник заявил, что на теле ребенка "имеются старые рубцы от порезов, ожоги, ссадины на голове".

Следственные органы Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки задержали родную тетю ребенка, пишет сегодня со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета России РИА "Новости".

Расследованием дела будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета России, сообщил сегодня информированный источник. "Уголовное дело по факту доставления в больницу семилетней девочки со множеством телесных повреждений передано в центральный аппарат СКР. Расследованием этого преступления будут заниматься лучшие следователи страны", - цитирует источник "Интерфакс".

На сайтах Следкома и МВД по Ингушетии сегодня к 11.45 мск нет информации о задержании родственницы пострадавшей девочки.