Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии пострадавшей девочки

05 июля 2019, 09:39

Хирургам удалось сохранить руку семилетней девочке, госпитализированной в тяжелом состоянии из дома опекунов, сообщила сегодня уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева.

Как писал "Кавказский узел", семилетняя девочка 4 июля была доставлена в больницу в Ингушетии в тяжелом состоянии, следствие и полиция выясняют обстоятельства травмирования ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в республике сообщила, что пострадавшая девочка жила под опекой в семье родственницы. Последняя, по данным полиции, утверждает, что ребенок упал в яму во дворе дома. Однако источник заявил, что на теле ребенка "имеются старые рубцы от порезов, ожоги, ссадины на голове".

Врачи прооперировали ребенка. "У девочки все хорошо, руку сохранили", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня

В Минздраве уточнили, что ребенку проводилась операция по восстановлению кровоснабжения в руке, и она "прошла благополучно".

"По поручению врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, девочку отправят в клинику Л.М. Рошаля для дальнейшего лечения и проведения необходимых восстановительных мероприятий", - проинформировал Минздрав Ингушетии на своей странице в Instagram.

Представитель мэрии Назрани, ссылаясь на врачей, рассказал, что "у девочки был тромб в сосуде". "Из-за этого было нарушение кровообращения. Поэтому при поступлении в больницу рука девочки была холодной, на ней был жгут. Мы все переживали за нее. К счастью, сложная операция завершилась успешно", - цитирует представителя администрации "Интерфакс".