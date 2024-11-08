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18:47, 8 ноября 2024

Талышскому активисту запрещен выезд из Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пограничники отказались выпустить в Россию члена Общественного совета талышей Азербайджана полковника запаса Микаила Гаджиева. Соратники Гаджиева уверены, что его права ограничены из-за участия в общественной защите арестованного исследователя Игбала Абилова.

 Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства живет в Белоруссии, приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата, после чего его не выпустили оттуда, а 22 июля задержали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому-этнографу. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

 Член Общественного совета талышей Азербайджана (ОСТА), полковник запаса Микаил   Гаджиев 7 ноября не смог вылететь из Баку в Екатеринбург.

"Меня сначала пропустили через пограничный контроль, но потом вернули и заявили, что  мне введен запрет на выезд из Азербайджана МВД страны. Мне предложили обратиться за разъяснениями в органы полиции по месту прописки", - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он прописан в селе Холмили Лянкяранского района. По словам Гаджиева, сегодня он звонил в полицию и министерство внутренних дел, чтобы прояснить причины запрета, однако ему было заявлено, что ограничений в отношении него не вводилось.

Гаджиев намерен добиваться получить официального документа об отсутствии запрета ему на выезд страны. Также он сообщил, что никакого уголовного дела против него нет.

Он отметил, что участвовал в первой Карабахской войне, командовал 704-ой бригадой, однако в 1993 году был арестован по так называемому «делу Талыш-Муганской республики» и  осужден на 15 лет, в 2004 году вышел на свободу по помилованию.

В 1993 году группа офицеров-талышей во главе с полковником Аликрамом Гумматовым провозгласила Талыш-Муганскую Автономную Республику. Были сформированы местные органы власти и созвано учредительное собрание - Национальный Меджлис. Власти Азербайджана не признали республику, а выступление офицеров не получило значительной поддержки со стороны талышского населения. В августе 1993 года республика пала, Гумматов был приговорен к пожизненному заключению и после 10 лет, проведенных в тюрьме, лишен азербайджанского гражданства и депортирован в Голландию, говорится в справке "Кавказского узла" Талыши".

Гаджиев сказал, что имеет гражданство Азербайджана и России и в последние годы проживает переменно в обоих странах. По его словам, въезжал и выезжал из Азербайджана по российскому паспорту, но в посольство России пока не обращался, так как  хочет сначала до конца прояснить ситуацию в Азербайджане.

"У меня проблемы со здоровьем. Мне в Екатеринбурге сделали пять операций в связи с онкологическим заболеванием. Несколько месяцев назад я приехал в Азербайджан в родное село Холмили (Лянкяранского района), потом я поехал в США на продолжение лечения. Две недели назад я вернулся в Ленкорань  и вот собирался поехать в Екатеринбург, где проживает семья сына. Но меня не выпустили", - сказал Гаджиев.

Талышские активисты считают, что проблемы у Гаджиева могут быть связаны с его участием в деятельности ОСТА и в Комитете защиты прав талышского исследователя Игбала Абилова.

"Неужели 10 лет необоснованного тюремного заключения самоотверженного офицера, участника первой Карабахской войны было мало и  теперь ему создают новые проблемы? Может быть, его вновь хотят  арестовать по какой-то надуманной «талышской проблеме»? Две недели назад он вернулся с лечения в США. Он рассказывал нам, что почувствовал слежку, а также  наблюдение за их домом в Холмили. Микаил активно участвует в жизни ОСТА, он также член Комитета защиты прав невинно арестованного молодого ученого Игбала Абилова. Видимо, с этим и связано давление на него. Возможно, таким способом посылается месседж и другим талышам, чтобы они воздерживались от участия в защите Игбала и вообще своих прав", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» член правления ОСТА Гилал Мамедов.

В связи с праздничным Днем победы получить комментарии в МВД не удалось.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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