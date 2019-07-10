Состояние избитой в Ингушетии девочки вызвало осторожный оптимизм врачей

10 июля 2019, 12:33

В состоянии ребенка "наметились неустойчивые улучшения", но вопрос об ампутации ее руки пока остается открытым, сообщили сегодня московские врачи.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля семилетняя девочка была госпитализирована в Ингушетии в тяжелом состоянии, врачи прооперировали ее и сохранили ей левую руку. Затем девочка была переведена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве, врачи которого решили провести дополнительное обследование, отложив операцию на второй руке. По данным врачей на 8 июля, состояние девочки не улучшилось.

Уполномоченный по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева сообщила, что пострадавшая жила в семье тети под опекой. Женщина арестована по подозрению в истязании ребенка. Дело об избиении ребенка стало также поводом для проверки участкового педиатра, сообщили следователи.

У пострадавшей девочки наметились улучшения в прооперированной левой руке, но в правой нарушено кровоснабжение, сообщил сотрудник пресс-службы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

"Состояние больной стабилизировалось... Наметилась небольшая тенденция, но ещё не устойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке. Диагностировано полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти. Четкой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье ещё нет... Сегодня идёт борьба за каждый сантиметр правой руки", - цитирует сегодня сотрудника института РИА "Новости".

Двое сыновей арестованной женщины, по предварительным данным, отстают в физическом и психическом развитии, сообщил директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов Али Дударов. "Но это не следствие побоев. Отставание есть и в физическом, и в психическом развитии, по нашим наблюдениям. Дети в пятилетнем возрасте не умеют пользоваться столовыми приборами и самостоятельно есть, мы объясняем и учим их", - сказал Дударов.

По его словам, у детей, когда их доставили в центр, не было "ни одного документа, свидетельства о рождении, медсправок, медзаключения". "Мы определили их в отдельную палату, с ними бывают по очереди медсестры. Обычно дети в нашем центре пребывают только с родителями или опекунами", - привело 9 июля слова Дударова ТАСС.

Напомним, что женщина, арестованная по делу об избиении племянницы, виновной себя не признает. Следов побоев у родных детей женщины обнаружено не было, но власти решили изъять их.