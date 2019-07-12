12 июля 2019, 23:46

Следствие сообщило о систематических избиениях ингушской девочки

Жительница Сунжи систематически избивала живущую с ней племянницу, заявило сегодня следствие. Родственнице госпитализированной семилетней девочки грозит до 10 лет заключения.

Как информировал "Кавказский узел", 4 июля семилетняя девочка была госпитализирована в Ингушетии в тяжелом состоянии. По подозрению в истязании ребенка арестовали тетю девочку, у которой та жила после развода родителей. Уголовное дело об избиении ребенка стало также поводом для проверки органов опеки и попечительства, а также участкового педиатра.

Врачи в Ингушетии прооперировали девочку и сохранили ей левую руку. Позднее девочка была переведена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. Самочувствие ребенка улучшилось, однако изменений в состоянии ее травмированных рук пока нет, констатировали сегодня врачи. У двух родных сыновей женщины следы побоев не обнаружены, но власти решили изъять детей. Пострадавшую девочку после лечения передадут в благополучную семью, сообщила детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева.

Тете девочки предъявлено обвинение в умышленном причинении малолетнему тяжкого и опасного для жизни вреда здоровью, сообщило управление Следкома по Ингушетии. По пункту "б" части второй статьи 111 Уголовного кодекса России ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи утверждают, что с ноября 2018 года по 3 июля обвиняемая "систематически наносила потерпевшей удары ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу".

Напомним, что по словам матери девочки, ей не давали видеться с дочерью после развода. Традиция оставлять детей в семье отца зачастую приводит к изоляции ребенка от общества, указала юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова. Семейные обычаи в регионах Северного Кавказа не всегда учитывают интересы ребенка, констатировала "Новая газета".

Примечание:

"Правозащитницы назвали прецедентом решение ЕСПЧ по делу жертвы изнасилования в Дагестане", "Срыв аниме-фестиваля в Махачкале спровоцировал дискуссию о правах человека", "Источник сообщил об убийстве по мотивам кровной мести в Ингушетии".

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