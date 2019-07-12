Инцидент с ингушской девочкой обнажил проблему консерватизма общества на Кавказе

12 июля 2019, 13:52

Мать семилетней девочки, госпитализированной из семьи опекунов после истязаний, рассказала, что ей не давали видеться с дочерью. Традиция оставлять детей в семье отца зачастую приводит к изоляции ребенка от общества, посетовала юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова. Семейные обычаи в регионах Северного Кавказа не всегда учитывают интересы ребенка, констатировала "Новая газета".

Как писал "Кавказский узел", 4 июля семилетняя девочка была госпитализирована в Ингушетии в тяжелом состоянии. Уполномоченный по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева сообщила, что девочка жила в семье тети под опекой. Тетя девочки арестована по подозрению в истязании ребенка. У двух родных сыновей женщины следы побоев не обнаружены, но власти решили изъять детей. Пострадавшую девочку после лечения передадут в благополучную семью, сообщила Зарема Чахкиева.

Врачи в Ингушетии прооперировали девочку и сохранили ей левую руку. Позднее девочка была переведена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. Самочувствие ребенка улучшилось, однако изменений в состоянии ее травмированных рук пока нет, констатировали сегодня врачи.

По словам матери девочки, ребенок оказался в семье тети после развода родителей. Сама женщина вышла замуж во второй раз, и бывший муж не давал ей видеться с дочкой, сообщило 11 июля "Кавказ.Реалии".

"Кавказская традиция отбирать у матери ребенка во что бы то ни стало и приводит к таким трагедиям", - прокомментировала адвокат проекта "Правовая инициатива" Ольга Гнездилова.

По ее словам, "Правовая инициатива" вела несколько дел на Северном Кавказе в связи с тем, что отец забирал детей у бывшей жены. "Как правило, потом такие дети живут не с отцом. Иногда он кидает их престарелым родителям. Эти дети никому не нужны, они не получают нормальную медицинскую помощь, никто не занимается их развитием", – рассказала адвокат.

При этом обычай оставлять детей в семье отца после развода не предполагает полной изоляции от матери, но зачастую происходит именно так, подчеркнула Гнездилова. "В адатах сказано, что ребенок остается в семье отца, и она несет за него ответственность, но при этом мать имеет право общаться с ним. А тут ребенка выключают из общения полностью", - привело ее слова издание.

Адат - комплекс традиционно сложившихся местных юридических и бытовых институтов и норм в регионах исламского мира, говорится в справке "Кавказского узла".

Мужчина, который не заберет своего ребенка у бывшей жены, столкнется с осуждением, уточнила адвокат. "Общество будет больше уважать мужчину, который забрал ребенка, чем того, который оставил детей жене. Видимо, какие-то мужчины поступили бы иначе, но их будут считать менее мужественными. Отбери, а что потом будет с этим ребенком – не важно", - сказала Ольга Гнездилова.

Согласно адату, на Кавказе в большинстве случаев дети после развода родителей остаются с семьей отца, а если мужчина снова женится - то с его новой женой, сообщила 9 июля "Новая газета" со ссылкой на собственное исследование.

"Адат настолько силен, что он подминает под себя всякую самостоятельность чеченских, ингушских, дагестанских судей и их способность судить, опираясь на закон и здравый смысл, а не на традицию. И отсюда - десятки, если не сотни хорошо задокументированных случаев, когда матери безуспешно судятся в республиканских судах за право воспитывать или хотя бы продолжать общаться с собственными детьми после развода с мужем", - говорится в материале издания.

В результате исследования "Новой газеты" выяснилось, что в жизни рядового жителя Кавказа закон занимает "ничтожные позиции". "Вся жизнь регулируется адатом - традиционными неписаными нормами, воспроизводимыми десятками поколений испокон веков", - констатировали авторы материала.

Напомним, что уголовное дело об избиении ребенка стало также поводом для проверки органов опеки и попечительства, а также участкового педиатра, сообщили следователи.