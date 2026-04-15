14:50, 15 апреля 2026

Начальник отдела полиции в Ингушетии задержан по делу о крупной взятке 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейский задержан, два жителя Ингушетии, давшие взятку в 500 тысяч рублей были арестованы раньше.

Как писал "Кавказский узел", суд продлил до 13 мая срок ареста бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко, подозреваемого в получении взятки от застройщика.
 
Глава территориального отдела внутренних дел МВД по Ингушетии стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. По версии следствия, полицейский договорился о покровительстве с двумя жителями республики, в обод закона добывавшими песчано-гравийную смесь. 

«В обмен на общее покровительство по службе, включая непривлечение к уголовной ответственности и предоставление информации о предстоящих оперативно-розыскных мероприятиях, фигурант получил взятку в размере 500 тысяч рублей", - цитирует сообщение управления Следкома по региону «Интерфакс». По данным ведомства, деньги были перечислены на подконтрольные подозреваемому банковские счета через цепочку подставных коммерческих структур. 

Полицейский задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи провели у него обыски. Два жителя Ингушетии, которые дали ему вятку, были арестованы ранее, уточняет ТАСС.

Напомним, что ранее следователи возбудили уголовное дело о получении взятки и посредничестве во взяточничестве в отношении бывшего председателя комитета по государственным закупкам Дагестана.

