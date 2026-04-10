19:29, 10 апреля 2026

Глава комитета по госзакупкам Дагестана заподозрен во взяточничестве

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки и посредничестве во взяточничестве в отношении бывшего председателя комитета по государственным закупкам Дагестана.

Согласно версии следствия, в 2024 году подозреваемый выступил посредником во взяточничестве за содействие в увеличении бюджетных лимитов на строительство школы в Хасавюртовском районе Дагестана.

Как утверждает следствие, в январе 2024 года подозреваемый получил от представителя коммерческой организации 2,5 млн рублей "для последующей передачи должностным лицам органов государственной власти" в Дагестане. Кроме того, в марте 2024 года он получил взятку на сумму свыше 490 тысяч рублей, говорится в сообщении официального Telegram-канала дагестанского Следкома.

Дело против бывшего чиновника расследуется по статьям о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и получении взятки в крупном размере .

Под следствие попал Азер Нифталиева, который занимал пост председателя комитета по госзакупкам Дагестана с апреля 2022 года по февраль 2026 года. Он был освобожден от должности по собственному желанию, уточнил "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что Квалификационная коллегия судей Дагестана согласовала отставку судьи Советского районного суда Махачкалы Патимат Махатиловой, которая узаконила рухнувшую во время наводнения самовольную постройку. Одновременно с Махатиловой в отставку решили уйти двое ее коллег.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

