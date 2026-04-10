Глава комитета по госзакупкам Дагестана заподозрен во взяточничестве

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки и посредничестве во взяточничестве в отношении бывшего председателя комитета по государственным закупкам Дагестана.

Согласно версии следствия, в 2024 году подозреваемый выступил посредником во взяточничестве за содействие в увеличении бюджетных лимитов на строительство школы в Хасавюртовском районе Дагестана.

Как утверждает следствие, в январе 2024 года подозреваемый получил от представителя коммерческой организации 2,5 млн рублей "для последующей передачи должностным лицам органов государственной власти" в Дагестане. Кроме того, в марте 2024 года он получил взятку на сумму свыше 490 тысяч рублей, говорится в сообщении официального Telegram-канала дагестанского Следкома.

Дело против бывшего чиновника расследуется по статьям о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере 1 и получении взятки в крупном размере 2 .

Под следствие попал Азер Нифталиева, который занимал пост председателя комитета по госзакупкам Дагестана с апреля 2022 года по февраль 2026 года. Он был освобожден от должности по собственному желанию, уточнил "Интерфакс".

