Полномочия судьи прекращены после обрушения узаконенного самостроя в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Квалификационная коллегия судей Дагестана согласовала отставку судьи Советского районного суда Махачкалы Патимат Махатиловой, которая узаконила рухнувшую во время наводнения самовольную постройку. Одновременно с Махатиловой в отставку решили уйти двое ее коллег.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля стало известно, что подала заявление об отставке судья Патимат Махатилова, которая узаконила частично обвалившийся во время наводнения дом в Махачкале.

В Махачкале на улице Айвазовского в результате подтопления обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажке. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что подтопления в столице республики связаны с застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Как сообщил юрист Арсен Магомедов, дом был узаконен решением судьи Махатиловой. "Участок под строительство жилого дома и магазина площадью 800 квадратных метров предоставлен постановлением главы администрации Махачкалы. По всей видимости, он потом был разбит на несколько участков и перепродан. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, в котором сказано, что исследуемая площадка пригодна для строительства жилого дома, готовило "Дагестангражданпроект". При этом представитель администрации не возражала против удовлетворения иска", - написал юрист Арсен Магомедов в своем Telegram-канале. По словам Магомедова, он также обнаружил, что в деле нет судебной строительной экспертизы.

Квалификационная коллегия судей Дагестана прекратила полномочия судьи Советского районного суда Патимат Махатиловой. Также прекращены полномочия еще двоих ее коллег, сообщила коллегия на своем сайте.

Уточняется, что полномочия Махатиловой прекращены на основании письменного заявления судьи в связи с уходом в отставку с 30 апреля 2026 года 1 . По тем же основаниям отправлены в отставку еще двое судей того же районного суда, Мурад Гюльмагомедов и Мадина Омарова.

Источники Telegram-канала "Спросите у Расула" неофициально связывали готовящуюся отставку всех троих судей с обрушением во время наводнения зданий в Махачкале, однако официальных подтверждений, что Гюльмагомедов и Омарова узаконивали разрушившиеся постройки, не публиковалось.

Судья Патимат Махатилова известна тем, что вела дело об убийстве Курбана Далгатова в отделе полиции по Советскому району Махачкалы, сообщал "Черновик".

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

Тогда родные Далгатова заявили, что связей родных одного из подозреваемых Магомедкамиля Курбанова "хватит на то, чтоб его вытащить из тюрьмы, что у них люди в ФСБ, МВД и других госорганах, что судья Патимат Махатилова, которая ведет это дело является уроженкой одного с ним Гунибского района". "Мы неоднократно просили отвод судье, но нам отказали", - рассказали тогда близкие Далгатова.

Судья Советского районного суда Мурад Гюльмагомедов выносил решения по делу Абдулмумина Гаджиева. "Помним, как по делу Абдулмумина Гаджиева судья Мурад Гульмагомедов выносил откровенно ... сомнительные (на наш субъективный взгляд) решения", - сообщило издание.

Коллеги связывают преследование Гаджиева с тем, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда". Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

