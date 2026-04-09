×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:48, 9 апреля 2026

Судья подала в отставку после обрушения дома во время наводнения в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подала в отставку судья Патимат Махатилова, которая узаконила частично обвалившийся во время наводнения дом в Махачкале. 

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале на улице Айвазовского в результате подтопления обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажке, жертв и пострадавших нет. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что подтопления в столице республики связаны с застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка.

Судья Советского районного суда Махачкалы Патимат Махатилова подала заявление об отставке. Завтра, 10 апреля, на внеочередном заседании квалификационной коллегии судей Дагестана будет рассмотрен вопрос о прекращении ее полномочий, сообщило сегодня РИА "Дагестан".

"10 апреля 2026 года в 16.00 состоится внеочередное заседание квалификационной коллегии судей Республики Дагестан, на котором планируется рассмотреть вопрос о прекращении полномочий судьи Советского районного суда Махачкалы Махатиловой Патимат Абдусамедовны", - говорится в сообщении на сайте квалификационной коллегии судей Дагестана.

Внимание к судье привлекло дело 2013 года. Тогда Советский районный суд своим решением узаконил многоквартирный жилой дом, расположенный рядом с трехэтажным домом, который недавно обрушился в Махачкале.

Как сообщил в своем Telegram-канале юрист Арсен Магомедов, дом был узаконен решением судьи Махатиловой.

"Участок под строительство жилого дома и магазина площадью 800 квадратных метров предоставлен постановлением главы администрации Махачкалы. По всей видимости, он потом был разбит на несколько участков и перепродан. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, в котором сказано, что исследуемая площадка пригодна для строительства жилого дома, готовило "Дагестангражданпроект". При этом представитель администрации не возражала против удовлетворения иска", - написал юрист в своем Telegram-канале.

По словам Магомедова, он также обнаружил, что в деле нет судебной строительной экспертизы. Таким образом, это "по нынешним временам очень плохое судебное решение", отметил он.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов

В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Показать больше