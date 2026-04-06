02:53, 6 апреля 2026

Меликов прокомментировал обрушение части многоэтажки в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале на улице Айвазовского обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажке, жертв и пострадавших нет. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что подтопления в столице республики связаны с застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка.

Как писал "Кавказский узел", в 12 муниципалитетах Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. По данным МЧС на 4 апреля, подтопленными оставались более 1000 жилых домов и 1100 приусадебных участков.

4 апреля Роспотребнадзор объявил в Дагестане экстренную иммунизацию в связи с наводнениями и риском вспышки вирусного гепатита А. Ранее, 28 марта, ведомство призвало жителей Дагестана употреблять только кипячёную или бутилированную воду и не использовать водопроводную воду без кипячения.

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал 5 апреля ситуацию с обрушением части многоквартирного дома на улице Айвазовского в Махачкале.

По его словам, из-за подмыва грунта обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших при этом нет. Меликов лично осмотрел здание и пообщался с жильцами, которых расселили. "Как только представится возможность, люди в сопровождении спасателей смогут зайти в свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости и документы", - написал глава республики.

В настоящее время дом взят под охрану, сегодня его планируется обследовать, чтобы принять решение "о судьбе этого и близлежащих домов".

Меликов отметил, ссылаясь на специалистов, что проблемы с подтоплениями в Махачкале связаны во многом с "бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка". "Несколько домов возведены прямо в русле самой реки! Строения препятствуют естественному течению воды, которая находит себе другие пути: улицы, дома, жилые кварталы", - написал он, добавив, что дал поручение республиканскому Минстрою провести документальную проверку "вплоть до принятия решений в отношении чиновников, допустивших угрожающее жизни людей строительство".

Также глава Дагестана перечислил районы республики, где наблюдается самая сложная ситуация в связи с наводнением. Это, помимо Махачкалы, село Геджух Дербентского района, Дербент, район детского лагеря "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе и Хасавюртовский район. 

Меликов анонсировал проведение расширенного заседания правительства республики, на котором будет принять решение о дополнительных мерах, "вплоть до расширения перечня муниципалитетов для объявления ЧС".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Махачкале 6 апреля прогнозируется переменная область, в ночь на 7 апреля ожидается слабый дождь. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей, заявили 31 марта власти республики. Также анонсированы компенсации тем, кто потерял имущество, здоровье или близких. К 2 апреля власти республики приняли более четырех тысяч заявлений на возмещение ущерба, причиненного наводнением.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
