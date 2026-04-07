Число пострадавших от потопа в Дагестане превысило 6200

Более 6200 человек пострадали в результате наводнения в Дагестане, в пунктах временного размещения находятся более 700 человек, сообщил глава региона.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля в Дагестане оставались подтопленными 2075 жилых домов и 1817 приусадебных участков в семи муниципалитетах. Пострадавшие от наводнения жители поселка Мамедкала Дербентского района пожаловались на равнодушие властей и плохую организацию волонтерской помощи.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли семь человек.

"У нас всего пострадало от наводнения и стихии больше 6200 человек, примерно такое же количество домовладений, частных участков и хозяйственных объектов", - сказал он.

По словам Меликова, в республике развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых находятся более 700 человек, пишет РИА Новости.

Напомним, для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей. Также анонсированы выплаты за потерю имущества, здоровья или близких. К 2 апреля власти республики приняли более четырех тысяч заявлений на возмещение ущерба, причиненного наводнением.

