×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:53, 7 апреля 2026

Число пострадавших от потопа в Дагестане превысило 6200

Последствия наводнения в Махачкале. Апрель 2026 г. Фото: пресс-служба администрации Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 6200 человек пострадали в результате наводнения в Дагестане, в пунктах временного размещения находятся более 700 человек, сообщил глава региона.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля в Дагестане оставались подтопленными 2075 жилых домов и 1817 приусадебных участков в семи муниципалитетах. Пострадавшие от наводнения жители поселка Мамедкала Дербентского района пожаловались на равнодушие властей и плохую организацию волонтерской помощи. 

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли семь человек.

Более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнений, сообщил сегодня глава республики Сергей Меликов.

"У нас всего пострадало от наводнения и стихии больше 6200 человек, примерно такое же количество домовладений, частных участков и хозяйственных объектов", - сказал он.

По словам Меликова, в республике развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых находятся более 700 человек, пишет РИА Новости.

Напомним, для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей. Также анонсированы выплаты за потерю имущества, здоровья или близких. К 2 апреля власти республики приняли более четырех тысяч заявлений на возмещение ущерба, причиненного наводнением.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
Все события дня
Новости
Персоналии
Справочник
Последние записи в блогах
Фото
Фото
Фото
Все блоги
Аналитика
Темы дня
