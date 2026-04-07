10:57, 7 апреля 2026

Организация "Чеченская республика Ичкерия" признана террористической

Ахмед Закаев и суд в России. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Грозном признал террористической организацию "Чеченская республика Ичкeрия" и ее подразделения в 14 странах. В России деятельность организации объявлена запрещенной.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2024 года в суд поступило дело уроженцев Чечни Ахмеда Закаева и Мурада Юсупова, обвиняемых в организации и руководстве запрещенным в России террористическим сообществом "Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкeрия" (ОБОН). Оба были объявлены в международный розыск. В январе 2025 года Закаев и Юсупов были заочно приговорены соответственно к 20 и 19 годам лишения свободы.

Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (суд Грозного вынес решение о признании террористической и запрете на территории России организации «Чеченская Республика Ичкерия» («ЧРИ») и 29 ее подразделений в 14 европейских странах) (2007-2009). Он объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме и получил политическое убежище в Великобритании.

На основании материалов, собранных ФСБ и Генпрокуратурой, Шейх-Мансуровский райсуд Грозного вынес решение о признании террористической и запрете на территории России организации «Чеченская Республика Ичкeрия» («ЧРИ») и 29 ее подразделений в 14 европейских странах, сообщила сегодня на своем сайте ФСБ.

"Данная структура создана в 1991 году в Чеченской Республике. С ноября 2007 года ее возглавляет находящийся в международном розыске за совершение преступлений террористического характера и скрывающийся в Великобритании А. Закаев", - говорится в публикации.

После начала российской военной операции на Украине члены «ЧРИ» "участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил России в составе украинских вооружённых формирований", отмечается в сообщении.

"Все лица, причастные к деятельности данной террористической организации и оказывающие ей содействие, будут установлены и в соответствии с российским законодательством привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного", - заявило ведомство.

Чеченцы, воюющие на стороне Украины против России, называют себя ичкерийцами. Несколько формирований ичкерийцев участвуют в боевых действиях на Украине и предпринимают вооруженные рейды на территорию России, говорится в справке "Кавказского узла" "Ичкерийские отряды на Украине".

Напомним, в октябре 2022 года в отношении 40-летнего жителя Чечни Хусейна Джамбетова было возбуждено уголовное дело по статье об участии в создании террористического сообщества. По данным силовиков, он принимал участие в создании запрещенной террористической организации "Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкeрия". В мае 2023 года Хусейн Джамбетов объявил, что вернулся в Чечню, и озвучил угрозы тем, кто "представляет ситуацию в республике не такой, как на самом деле". Джамбетов вернулся в Чечню, осознав свои заблуждения, заявил Рамзан Кадыров после встречи с Джамбетовым.

Переход Джамбетова на сторону Рамзана Кадырова вызвал широкое обсуждение, но на деятельность ичкерийцев это не повлияло, заявили сторонники самопровозглашенной Ичкерии (организация признана террористической и запрещена на территории России).

Хусейн Закаев. Кадр видео из телеграм-канала Ахмеда Дудаева https://t.me/akhmeddudaev/2144
17:11 20.08.2023
Видео с племянником Закаева стало элементом пропаганды в Чечне
Племянник Ахмеда Закаева, отправленный в зону военной операции, выступил с критикой в адрес дяди, поддерживающего Украину, следует из видео, обнародованного властями Чечни.

В свою очередь Ахмед Закаев неоднократно сообщал о давлении, которое оказывается на его родственников в Чечне. Так, брат политика Али Закаев, живущий в Урус-Мартане, в 2021 и 2022 годах был вынужден записывать видеообращения с критикой в его адрес, другие родные Ахмеда Закаева подвергались задержаниям. В мае 2023 года соратники Закаева заявили, что силовики в Чечне увезли из дома двух его племянников - Бислана и Хусейна. По словам соратника Закаева Шамиля Албакова, позднее Бислан Закаев вернулся домой, но Хусейна Закаева продолжали удерживать силовики.

На стороне Украины в 2014-2015 годах участвовали в боевых действиях два добровольческих чеченских батальона, к 2019 году они разоружились. Наличие чеченцев, воюющих на стороне Украины, неоднократно подтверждал и Рамзан Кадыров, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

