Вооруженный рейд ичкерийцев в Белгородскую область

18 августа 2023, 00:54

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Чеченцы, воюющие на стороне Украины против России, называют себя ичкерийцами. Несколько формирований ичкерийцев участвуют в боевых действиях на Украине и предпринимают вооруженные рейды на территорию России. Об истории формирования ичкерийских батальонов и их ключевых персоналиях рассказывает справка «Кавказского узла».

Формирование батальонов

Первые сообщения о чеченских добровольцах, воюющих на стороне Украины, появились еще в 2014 году. В связи с боевыми действиями на территории Донецкой и Луганской областей прибыли несколько десятков уроженцев Северного Кавказа, живших в странах Евросоюза и Турции .

Из прибывших были сформированы два чеченских батальона — имени Шейха Мансура и имени Джохара Дудаева. Батальоны возглавили Умхан Автаев (Муслим Чеберлоевский) и Иса Мунаев, оба — участники двух российско-чеченских войн.

31 января 2015 года Иса Мунаев погиб в боях за Дебальцево. После его гибели командиром батальона стал Адам Осмаев, обвинявшийся в попытке покушения на Путина . Жена Осмаева Амина Окуева, ставшая пресс-секратарем батальона имени Дудаева, была убита в 2017 году в результате второго покушения на Осмаева .

Наличие чеченцев, воюющих на стороне Украины, подтверждал глава Чечни Рамзан Кадыров, не раз упоминая их в своих высказываниях, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы". Коротко об участии чеченских силовиков в спецоперации на Украине можно прочитать в обновляемой справке «Кавказского узла» «Главное о кадыровцах на Украине».

Помимо двух добровольческих батальонов, в Украине чеченцы воюют в составе штурмового отряда "Шалена зграя" ("Безумная стая", в публикации "Би-Би-Си приводится как "Сумасшедшая стая" — прим. "Кавказского узла"), который входят в состав Вооруженных сил Украины .

В апреле 2023 года европейское подразделение американского издания Politico опубликовало материал с утверждением, что в боевых действиях на Украине принимают участие 150-200 чеченцев, преимущественно потомки бывших боевиков, воевавших в первой и второй чеченских кампаниях. По информации издания, они состоят в трех объединениях — двух добровольческих батальонах и еще одном секретном батальоне, который работает с украинской военной разведкой. В публикации подчеркивалось, что его члены постоянно ходят в масках, даже когда не находятся на позициях. Формально чеченцы не входят в состав интернационального легиона как иностранные наемники, не получают деньги и вооружаются самостоятельно, но получают от Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасы на передовой, говорится в публикации .

Ахмед Закаев предложил помощь президенту Украины

Один из лидеров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия*** Ахмед Закаев после начала Россией специальной военной операции на Украине предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому направить в зону боевых действий выходцев из Чечни, проживающих в Европе.

Закаев сообщил, что на конгрессе в Брюсселе живущие в Европе чеченцы решили предложить президенту Украины свою помощь в ведении боевых действий. В распространенном 26 февраля 2022 года видеообращении Закаев заявил, что в европейских странах проживает около трехсот тысяч выходцев из Чечни и среди желающих отправиться на Украину немало тех, кто имеет "многолетний опыт боевых действий против российских войск". Он предложил Зеленскому заключить договор о сотрудничестве с Ичкерией*** для легального формирования отрядов добровольцев.

Многие известные чеченские политики и сторонники ЧРИ***, проживающие за рубежом, встали на сторону Украины после начала СВО. Так, Джамбулат Сулейманов и Анзор Масхадов в марте 2022 года встретились с представителями украинского правительства и с чеченскими добровольцами из батальона имени Шейха Мансура. На встрече они провели параллели между боевыми действиями на Украине и войнами в Чечне, заявив, что выражают чаяния многих чеченцев и хотят объединиться с Украиной в борьбе против России .

В середине мая 2022 года Ахмед Закаев в Киеве встретился с высокопоставленными чиновниками администрации президента Украины для обсуждения двусторонних отношений и вопроса об участии чеченцев в обороне Украины .

После этих встреч было объявлено о назначении Юрия Шулипа "новым консулом Ичкерии*** в Украине", а объединение депутатов «За свободный Кавказ» внесло в Верховную Раду проект постановления о признании Ичкерии*** 3. 18 октября 2022 года Верховная Рада одобрила этот законопроект .

Чеченцы в составе вооруженных сил Украины

29 июля 2022 года по приказу Ахмеда Закаева был сформирован Отдельный батальон особого назначения (ОБОН)** Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия*** в составе интернационального легиона Украины. Командиром назначен полковник Хаджи-Мурат Зумсо. Сразу после объявления о создании батальона его бойцы начали проходить огневую подготовку на полигонах Вооруженных сил Украины.

В начале августа 2022 года на YouTube-канале Закаева был опубликован видеоролик под заголовком «На полигоне ОБОН ВС ЧРИ”. Вскоре появился еще один ролик, где несколько человек с закрытыми лицами, находясь в одном из частично разрушенных домов, ведут огонь по противнику. Утверждалось, что это бойцы ОБОНа на Донецком направлении . При этом Закаев неоднократно заявлял в интервью украинским журналистам, что создание этой боевой части является одним из этапов в работе по реконструкции и возрождению Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия***.

Слова Закаева подтверждались и публикацией европейского подразделения американского издания Politico в апреле 2023 года. Иностранные наемники сообщили изданию, что чеченцы — одни из наиболее идеологизированных участников этого конфликта. Двое чеченцев рассказали изданию, что "они здесь для того, чтобы воевать за Чечню".

ОБОН** - не единственное чеченское подразделение в рядах ВСУ, рассказал в апреле 2023 года корреспонденту "Кавказского узла" военный из Украины с боевым опытом периода чеченских войн Абу Иса Шишани. "Количество бойцов ОБОН растет. Они успешно увеличивают свои ряды. Есть еще ряд подразделений, которые имеют гораздо более длительную историю в составе украинской армии. К примеру, известное подразделение "Бешеная Стая" (подразумевается "Шалена зграя" — прим. "Кавказского узла"). Еще есть SOG (Special Operation Group). Это очень секретное подразделение в составе ВСУ, наподобие британской SAS. Мало кто знает, сколько их и кто входит в эту группу. Известно только, что это чеченцы с большим опытом", – рассказал он.

Абдулхаким Шишани

В октябре 2022 года из Сирии в Украину прибыл во главе своей группы полевой командир Рустам Ажиев, более известный как Абдулхаким Шишани. В Украине Шишани примкнул к ОБОН, вскоре был назначен заместителем главнокомандующего Ичкерии*** и получил звание полковника. 15 октября 2022 года Ажиев возглавил общее командование армией Чеченской Республики Ичкерия*** на Украине.

Полевой командир Рустам Ажиев был активным участником второй российско-чеченской войны в 2000-2009 годах. В 2013-2020 годах Ажиев воевал в Сирии на стороне суннитской оппозиции, возглавляя отряд «Аджнад аль-Кавказ»**, состоящий в основном из чеченских бойцов. До отъезда на Украину Рустам Ажиев два года проживал в Турции, сообщал в 2022 году источник в чеченской диаспоре "Кавказскому узлу".

Чеченцы на херсонском направлении

31 августа 2022 года Lenta.ru со ссылкой на российские военные Telegram-каналы сообщила, что в наступлении Вооруженных сил Украины на южном направлении принимали участие бойцы ОБОН. Издание утверждало, что бойцы были замечены в селе Архангельское Херсонской области Украины. Оттуда они вели огонь минометными минами из РПГ-7

Издание «Кавказ.Реалии*», также ссылается на видео, снятое в Архангельском, в котором командир батальона полковник Хаджи-Мурат Зумсо утверждает, что войти в село удалось без выстрелов

Рейд в Белгородскую область

17 июля 2023 года в соцсетях появилась информация о том, что в Белгородской области чеченские солдаты воюют с российскими военными. На опубликованном видео бойцы, разговаривающие на чеченском языке, стреляют по армейскому грузовому автомобилю с пометкой "Z" на кабине. Машина съезжает с обочины, врезается в дерево и останавливается, после чего по ней продолжают стрелять.

18 июля 2023 года ОБОН опубликовал расширенное видео о вооруженном рейде в Белгородскую область. Согласно этой записи, несколько десятков вооруженных человек идут по российской территории, а затем атакуют армейский грузовик с пометкой "Z" .

Несколько источников писали, что на видео показаны не чеченцы, но одно из изданий опознало лица на видео. Это, по утверждению издания, сыновья ичкерийских лидеров – Шамиль Закаев, старший сын главы правительства Ичкерии за рубежом Ахмеда Закаева, и Фатхи Бараев, сын ичкерийского полевого командира Арби Бараева, убитого в 2001 году.

Угрозы Кадырова ичкерийцам

1 марта 2022 года Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале разместил видео, которое сопроводил словами "Нацики, бандеровцы и шайтаны (называющие себя «чеченцами») мы скоро дойдём до вас! Только не сбегайте, мы хотим с вами покончить, в одном месте и за раз!" На видео пешая колонна вооруженных людей в камуфляже идет по заснеженной местности.

3 марта 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в размере 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов и чеченцев, которые участвуют в боях на стороне Украины. В своем Telegram-канале Кадыров отметил, что это заявление он сделал не как чиновник, а как доброволец "от имени патриотов России". По его словам, выплата награды будет обеспечена из средств "таких же добровольцев, имеющие финансовые возможности", которые "изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира".

В начале июня 2023 года отряд «Ахмат» Рамзана Кадырова отправили в Белгородскую область, после того как там 12 июня 2023 года был подписан контракт с Мионбороны . Кадыров сообщал, что "Ахмат" приступил к службе по охране российской государственной границы и противодействию украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области.

Нападение в Белгородской области Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале 21 июля 2023 года. Он назвал нападавших отморозками, заявив, что машина перевозила продукты для российских военнослужащих. «Вместо того чтобы устраивать засады на одинокий транспорт снабжения, лучше выходите на наших бойцов и покажите, на что вы способны, хотя мы уже и так видели и в Чеченской Республике, и тут, в Белгородской области», — написал Кадыров .

Переход Джамбетова на сторону кадыровцев

В октябре 2022 года в отношении 40-летнего жителя Чечни Хусейна Джамбетова было возбуждено уголовное дело по статье об участии в создании террористического сообщества. По данным силовиков, он принимал участие в создании террористического сообщества "Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия", которое входит в состав иностранного легиона вооруженных сил Украины.

22 апреля 2023 года в YouTube появился ролик Хусейна Джамбетова: он заявил, что больше не является сторонником Закаева, сопроводив это сообщение оскорбительными эпитетами в адрес политика.

14 мая 2023 года Хусейн Джамбетов записал видеообращение в Чечне, заявив, что приехал благодаря "отцам страны", и озвучил угрозы в адрес тех, кто представляет ситуацию в республике не такой, как она есть.

В этот же день Ахмед Закаев прокомментировал одному из YouTube-каналов, поддерживающих движение чеченских сепаратистов, переход Джамбетова на сторону Кадырова. Закаев заявил, что о контактах Джамбетова с кадыровцами было известно задолго до его переезда. Джамбетов ранее входил в состав вооруженных сил Украины (ВСУ), однако не являлся участником иностранного легиона. Он был разжалован и уволен из состава ВС ЧРИ 6 декабря 2022 года, указ об этом был опубликован в сети, отметил на видео Закаев.

16 мая 2023 года Джамбетов похвалился участием в убийстве украинских военных и пообещал что будет «называть все имена, чтоб можно было проверить». Отец Хусейна Джамбетова заявил, что простит кровника, который убьет его сына.

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

** организации признаны решением ВС РФ террористическими, их деятельность на территории РФ запрещена.

*** Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование в 1991-2000 годах, созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией во время второй чеченской кампании. Ичкерия не была признана ни одним из государств – членов ООН.

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