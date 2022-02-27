Ахмед Закаев, стоп-кадр видео канала NEP https://www.youtube.com/watch?v=xNyZ6fYk2ho&t=98s

27 февраля 2022, 08:37

Ахмед Закаев предложил Украине помощь чеченцев Европы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проживающий в Великобритании Ахмед Закаев, один из лидеров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия*, предложил президенту Украины направить в зону боевых действий выходцев из Чечни, проживающих в Европе.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля Кадыров продемонстрировал готовность отправить бойцов на Украину, собрав в Грозном 12 тысяч силовиков и военнослужащих. По его словам, отправиться на Украину готовы свыше 70 тысяч человек. Глава ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 25 февраля заявил на своей странице в Instagram, что "кадыровцы в составе российской армии находятся на Украине" и призвал критиков главы Чечни приехать на Украину, где, по его словам, находятся "кадыровцы в составе российской армии". Сам Кадыров объявил в тот же день, что чеченские бойцы отправятся на добровольной основе в самые горячие точки Украины. При этом источник в силовых структурах региона указал, что после сбора в Грозном чеченские силовики отправились в свои части. Рамзан Кадыров и Магомед Даудов 26 февраля подтвердили присутствие на Украине чеченских силовиков, опубликовав видео водружения флага с портретом Ахмата Кадырова на воротах воинской части с эмблемой Нацгвардии Украины. Чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Путина и защищать украинский народ, сказал Кадыров, признавшись в любви к народу Украины. При этом он добавил, что еще одной задачей чеченских военных является сведение "личных религиозных счетов".

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Ахмед Закаев в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил, что в Брюсселе состоялся конгресс, на котором живущие в Европе чеченцы решили предложить главе страны свою помощь в ведении боевых действий. Среди желающих отправиться на Украину много тех, кто имеет "многолетний опыт боевых действий против российских войск", заявил он в распространенном 26 февраля в соцсетях видеообращении.

Он предложил ему заключить договор о сотрудничестве с Ичкерией* для легального формирования отрядов добровольцев. По словам Закаева, в европейских странах проживает около трехсот тысяч выходцев из Чечни.

Ахмед Закаев – участник первой и второй чеченских войн, специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании. В феврале 2009 года Рамзан Кадыров приглашал Закаева вернуться в Чечню, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ахмеда Закаева.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

* Чеченская Республика Ичкерия и ее органы власти – не то же самое, что запрещенная в России организация «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», которая 4 февраля 2003 года Верховным судом России признана террористической.

Примечание:

"Кадыров уловил веяния из Москвы по украинскому вопросу", "Участник антивоенной акции у посольства России задержан в Баку", "Активисты задержаны в Ростове-на-Дону за пикет против войны в Донбассе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 февраля 2022, 09:36

  • Армения заявила о готовности принять беженцев из Украины

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27 февраля 2022, 08:26

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    Российские военные применили оружие с широким радиусом поражения в густонаселенных районах Украины, что стало причиной гибели мирных жителей, заявила Amnesty International. Минобороны России заявило, что не наносит удары по жилым районам Украины.

27 февраля 2022, 07:26

  • Почти 700 граждан Азербайджана эвакуированы из Украины

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27 февраля 2022, 06:27

  • Угрозы жителям села Храморт прекратились

    После вмешательства российских миротворцев и представителей властей Нагорного Карабаха азербайджанские военные прекратили требовать у жителей села Храморт покинуть дома.

27 февраля 2022, 05:27

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