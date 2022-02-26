Кадыров пояснил задачи чеченских силовиков на Украине

26 февраля 2022, 17:25

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Чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Путина, и защищать украинский народ, сказал сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров, признавшись в любви к народу Украины. При этом он добавил, что еще одной задачей чеченских военных является сведение "личных религиозных счетов".

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля Кадыров продемонстрировал готовность отправить бойцов на Украину, собрав в Грозном 12 тысяч силовиков и военнослужащих. По его словам, отправиться на Украину готовы свыше 70 тысяч человек. Глава ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 25 февраля заявил на своей странице в Instagram, что "кадыровцы в составе российской армии находятся на Украине". Сам Рамзан Кадыров заявил в тот же жень, что чеченские бойцы отправятся на добровольной основе в самые горячие точки Украины. При этом, источник в силовых структурах региона указал, что после сбора в Грозном чеченские силовики отправились в свои части. Рамзан Кадыров и Магомед Даудов сегодня подтвердили присутствие на Украине чеченских силовиков, опубликовав видео водружения флага с портретом Ахмата Кадырова на воротах воинской части с эмблемой Нацгвардии Украины.

Рамзан Кадыров опубликовал сегодня в своих аккаунтах в соцсетях видеоролик, в котором рассказал о действиях и задачах чеченских силовиков на Украине. Он заявил, что среди чеченских бойцов нет потерь. "Ни одного раненого человека нету, ни одной царапины, ни один человек даже не заболел насморком даже", - сказал он.

По его словам, чеченские бойцы захватили склад с бронетехникой и вооружением. По его словам, бойцов Нацгвардии Украины "отпустили". "Когда я увидел орудие, которое там есть, я удивился", - следует из видеоролика, опубликованного в Telegram-канале главы Чечни.

По его словам, первая задача российских военных на Украине - защитить население. Он заявил, что Украину используют, а украинский народ должен выйти на улицы и призвать украинскую армию сложить оружие или выехать с Украины. "Забрать сегодня Харьков, Киев или другие города абсолютно нет проблем", - отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что дорога каждая человеческая жизнь, поэтому так аккуратно ведутся боевые действия именно против военных. "Мы не хотим и у нас нету желания воевать против Украины и против украинского народа. Мы против тех, кто убивал, убивали нас и кто хотят убивать нас. У нас есть позиции однозначные - это безопасность нашего государства, народа. И мы не хотим, чтобы через Украину напали на Россию. Поэтому президент принял правильное решение. Мы его приказы выполним при любых обстоятельствах", - указал глава Чечни.

При этом он признался в любви к народу Украины. "Не думайте, что чеченцы или русские, или другие народы вас не любят. Мы все любим вас, мы все не хотим войны", - отметил Кадыров.

Выступление Кадырова не обошлось без угроз. "Обращаюсь к тем (...), которые говорят, что ждут нас - приезжайте, мы вас встретим, определите точку, мы туда приедем и разберемся. У нас с вами личные религиозные счеты", - заявил Кадыров. Свое обращение он закончил словами: "Миру мир, Ахмат Сила".

В видео Кадыров не указал ни численность чеченских бойцов, которые участвуют в спецоперации, ни дату их отправки.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года Рамзан Кадыров публично заявил, что украинский вопрос – это его уровень, и, если бы ему поручили, то он давно "присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы". В январе Кадыров повторил, что на месте главы государства "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Кадырову, что внешняя политика государства - прерогатива Владимира Путина. Кадыров в ответ назвал свои слова личной позицией. Говоря о вводе войск на Украину, глава Чечни не располагал информацией о готовящейся спецоперации, но уловил веяния из Кремля, которыми и были продиктованы его заявления, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".