Кадыров уловил веяния из Москвы по украинскому вопросу

24 февраля 2022, 20:50

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Глава Чечни не располагал информацией о готовящейся спецоперации на Украине, однако уловил веяния из Кремля, которыми и были продиктованы его заявления по украинскому вопросу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи Алексей Малашенко и Дмитрий Орешкин. Кадыров мог высказываться и по прямой указке Москвы, предположил кавказовед Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров в декабре 2021 года на пресс-конференции заявил, что украинский вопрос – это его уровень и что если бы ему поручили, он давно "присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы". В январе Кадыров повторил, что на месте главы государства "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. Пресс-секретарь президента России после этого напомнил, что внешняя политика государства - прерогатива Путина. Кадыров в ответ назвал слова об Украине своей личной позицией. 14 февраля Кадыров сделал еще одно заявление, в котором указал, что президент Украины Владимир Зеленский должен сделать все, что от него зависит, для избежания кровопролития и установления мира. "Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский", - заявил глава Чечни.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Министерству обороны теми же указами было предписано "обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик. 22 февраля Совет Федерации разрешил ввести российские войска в Донбасс. Владимир Путин сегодня объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Минтранс России пообещал оперативно вывезти автобусами и железнодорожным транспортом всех желающих покинуть регионы юга России.

Спецоперация России на территории Украины не означает, что призыв Кадырова вторгнуться в соседнюю страну был услышан в Кремле, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Это не означает, что Кадырова услышали в Кремле или то, что Кадыров якобы раскрыл планы Путина. Я заверяю, что он не был посвящен в планы Кремля. Он просто озвучивает то, что приходит ему в голову или спускают с Кремля", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Кутаева, нужная Кремля информация все чаще звучит из уст трех политиков – Владимира Жириновского, Александра Лукашенко и Рамзана Кадырова. "Бывают ситуации, когда Кремлю нужно, чтобы звучала какая-то информация и люди реагировали на нее. Для этого используются Жириновский, Лукашенко и Кадыров", - подчеркнул он. По словам Кутаева, эти политики озвучивают "угрозы, предупреждения, призывы Кремля". "Возможно, это именно тот случай", - отметил он.

На протяжении долгого времени никто и не скрывал, что готовится вторжение на территорию Украины, отметил главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. "Кадыров своим заявлением не раскрыл планы Кремля. Ну и нельзя сказать, что в Кремле услышали его призыв о вторжении. Нет. Он просто славится своим политическим чутьем. Он выступил с заявлением и как бы предвидел это. Теперь он провидец. Не думаю, что он владел внутренней информацией о вторжении. Об этом знал только Путин. А Кадыров просто очень хорошо соображает в этом плане", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Малашенко не исключает, что в спецоперации примут участие также чеченские подразделения. "Если это случится, то появление кавказских людей в военной форме вызовет очень негативную реакцию. Мало нам русских, еще и чеченцы оказались здесь, подумают украинцы. Сам Кадыров может об этом намекать, говорить о таком желании. Но это не самая лучшая идея", - отметил он.

Политолог Дмитрий Орешкин также считает, что глава Чечни предвидел действия Кремля. "Кадыров очень чутко и четко улавливает веяния с московского Олимпа. Он опережает в информационном пространстве Путина. Президент был осторожен, а вот Кадыров – впереди паровоза. Это два человека одной политической природы: уважают и верят в силу и только силу, презирают договоренности, юридические обязательства, считая, что винтовка устанавливает власть. Как Кадыров установил у себя в республике военную диктатуру, так и Путин движется в этом направлении", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также не исключил привлечения к военным действиям чеченских военных. "Возможно, но не в войсковых операциях, а для устрашения и выполнения полицейских функций на зачищенных территориях. А в выполнении других операций их не допустят, поскольку министр обороны Сергей Шойгу, как мне кажется, не считает, что кадыровские воины хороши. Он будет опираться на своих. А вот для установления путинского режима на новых территориях, силы Кадырова могут быть использованы", - подчеркнул он.

Дмитрий Песков и ранее указывал на то, что у Кадырова нет полномочий для вмешательства во внешнюю политику. Такое заявление было, в частности, сделано после того, как глава Чечни в октябре 2020 года выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Но после слов Пескова Кадыров вновь раскритиковал Макрона и заявил, что готов оставить должность, отстаивая свою позицию. Рамзан Кадыров – единственный глава региона, который решается публично спорить с пресс-секретарем президента, указали правозащитник Олег Орлов и журналист Максим Шевченко. Москва готова прощать Кадырову любые действия, пока видит в нем гаранта стабильности и символ победы Путина в Чечне, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Советы Кремлю по поводу Украины и других стран Кадыров давал и ранее. Так, в декабре 2009 года глава Чечни заявил, что Грузия и Украина являются болезнью России, которую нужно искоренить. "Грузия, Южная Осетия, Украина — все это будет продолжаться и продолжаться. Это частная болезнь России. Почему мы должны всегда страдать, если мы можем ликвидировать эту проблему? Мы великая страна, у нас есть все: армия, технологии. Мы должны атаковать", — заявил Кадыров в интервью Reuters.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".