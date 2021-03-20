Спор с Песковым подчеркнул особое положение Кадырова среди глав регионов

20 марта 2021, 18:50

Рамзан Кадыров - единственный глава региона, который решается возражать пресс-секретарю президента, указали правозащитник Олег Орлов и журналист Максим Шевченко. Кадыров переоценивает свою значимость, в следующий раз Кремль жестко осадит его, предположил политолог Алексей Малашенко.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта "Новая газета" опубликовала рассказ бывшего бойца полка имени Кадырова Сулеймана Гезмахмаева о пытках и внесудебных казнях в Чечне. После этого бойцы полка в видеообращении к Владимиру Путину призвали его пресечь "информационную войну" против подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это обращение не по адресу, предложив представителям полка при необходимости подать иск в суд. Рамзан Кадыров возразил Пескову, что "граждане имеют полное право обращаться к президенту". Пресс-секретарь Путина согласился с этим. Редакция "Новой газеты", в свою очередь, начала опрос читателей о том, стоит ли обратиться в суд с жалобой на выпады руководства Чечни в адрес журналистов.

С начала 2017 года "Новая газета" расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям газеты.

Возражая пресс-секретарю президента России, Рамзан Кадыров переоценивает свою значимость, полагает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "Это — следствие характера Рамзана. Он считает, что находится на особом положении, и хотя это уже не совсем так, у него сохраняется ощущение «я все могу». Он полагает, что нужен Путину и что тот ему ничего не сделает. И поэтому показывает своему окружению: видите какой я? мне за это ничего не бывает. Но если он опять скажет нечто подобное - его довольно жестко окоротят", - заявил Малашенко.

Он отметил, что в Кремле есть ряд людей, которые недолюбливают главу Чечни.

Кадыров не впервые перечит Дмитрию Пескову. В октябре 2020 года пресс-секретарь Путина в связи с резкой критикой Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона и указал, что у глав регионов нет полномочий для вмешательства во внешнюю политику. Кадыров в ответ вновь раскритиковал Макрона и заявил, что готов оставить должность, отстаивая свою позицию.

Любой другой глава региона после таких заявлений Дмитрия Пескова "заткнулся бы и сидел в углу", заявил руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов. "Это оскорбление в адрес Пескова, и оно ставит Путина в крайне неудобное положение", - считает Орлов.

Он отметил, что обращение силовиков к президенту было некорректным. "Получается так. Выходят силовики и говорят Путину: или вы поступаете по-нашему, или мы снимаем с себя ответственность за это. Это прямая угроза убийством. В любом мало-мальски цивилизованном государстве власти подобного не терпят. Отсюда и слова Пескова", - пояснил правозащитник. По его мнению, отвечая, Кадыров пошел ва-банк, чтобы продолжать выглядеть "крутым" в глазах своего окружения.

Главред издания Дмитрий Муратов ранее также удивился, что чеченские силовики обратились к президенту России в ультимативной форме. "Мне кажется, что такие требования ставить президенту страны: "Или вы сделаете, как мы хотим, или мы поступим, как хотим мы" — оно как-то немного с этикетом, особенно людей служивых, военных, не вяжется", — отметил Дмитрий Муратов.

Журналист Максим Шевченко согласен с тем, что ни один губернатор не может себе позволить говорить то, что сказал Кадыров. "Ни в одном субъекте федерации не происходило того, что происходило в Чечне, а нынешнее чеченское руководство получило власть не благодаря договоренностям между элитами, а на поле боя. И опирается оно не на каких-то покровителей, а на своих верных и преданных бойцов", - заявил журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Максим Шевченко счел заявления Пескова его частным мнением, которое вряд ли окажет на Кадырова какое-то влияние. "Песков — не начальник Кадырова и не может ему что-то приказывать. Это может делать (и даже уволить Кадырова) только Путин. А Песков лишь озвучивает некоторые возможные позиции президента", - указал Шевченко.

Кадырову невыгодно судиться с "Новой газетой" в Москве, указали аналитики

Если чеченские власти последуют совету Пескова и обратятся в суд, то выиграть его им будет нелегко, считает Олег Орлов. "Возможно, ему действительно могли пообещать, что помогут провести суд в Москве. Но в Москве обеспечить суд как в Чечне, где судья никому не дает рта раскрыть, не получится. Будет пресса, хорошие адвокаты. И независимо от решения суда силовики не очень красиво будут выглядеть в нем. У Кадырова уже был один опыт с судом, когда он пытался посадить меня. Это окончилось фиаско. Сыграла роль хорошая защита со стороны адвоката Резника, но было и некоторое политическое решение. Отсюда видно, что выиграть в суде в Москве не получится", - заключил правозащитник.

Алексей Малашенко также считает, что если речь пойдет о реальном суде, этот суд не будет проходить так, как в Чечне. "Это Рамзану совсем не нужно, поскольку туда придут правозащитники и представят документы [о преступлениях чеченских силовиков]. И это будет очень неприятно для Кадырова. И Путину не надо тоже. Так что до суда дело доводить не будут, разве только это будет суд в самой Чечне", - заключил политолог.

В сентябре 2020 года Тверской суд Москвы признал "фейком" статью Елены Милашиной в "Новой газете" о распространении коронавируса в Чечне и обязал издание выплатить штраф за ее публикацию. При рассмотрении дела прокурор ссылался на "внутреннее убеждение", а не нормативные акты. Генпрокуратура требовала удалить с сайта всю статью, не объясняя, что именно в ней считает недостоверной информацией. После разъяснений Роскомнадзора изданию пришлось удалить фрагмент публикации, который вызвал претензии надзорных органов.

Песков склонен оправдывать Кадырова

В конфликте вокруг статьи "Смерть от коронавируса – меньшее зло", в которой корреспондент газеты Елена Милашина раскритиковала меры, принимаемые властями Чечни для борьбы с коронавирусом, Дмитрий Песков поддержал Кадырова. 13 апреля 2020 года Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "античеченской травле" и высказал угрозы в адрес журналистов издания. Евросоюз потребовал от Кремля отреагировать на эти угрозы. Песков тогда сказал, что заявление Кадырова "весьма эмоционально", но не содержит "ничего необычного". Москва готова прощать Рамзану Кадырову любые действия, пока видит в нем гаранта стабильности и символ победы Путина в Чечне, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Дочь пресс-секретаря президента, Елизавета Пескова, неоднократно бывала в Чечне, встречалась с главой республики Рамзаном Кадыровым. Во время пребывания там носила хиджаб, отмечается в публикации "Ленты" от 22 апреля 2020 года.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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