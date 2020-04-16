Наказание для "Новой газеты" продемонстрировало отношение Кремля к Кадырову

16 апреля 2020, 22:42

Москва готова прощать Рамзану Кадырову любые действия, пока видит в нем гаранта стабильности и символ победы Путина в Чечне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. У "Новой газеты" не оставалось иного выбора, кроме удаления разозлившей Кадырова статьи, констатировали медиаюристы.

Как писал "Кавказский узел", Роскомнадзор вынудил "Новую газету" ограничить доступ к разозлившей Рамзана Кадырова публикации. Издание 15 апреля закрыло доступ читателей к публикации своего обозревателя Елены Милашиной "Смерть от коронавируса - меньшее зло", в которой рассказывалось о ситуации с распространением коронавируса в Чечне.

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. К 12 апреля число пациентов с коронавирусом в республике выросло до 49, пять человек скончались. С 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры, въезд людей в регион ограничен. 6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сделал замечание главам, которые запретили выезд и въезд в регионы. Полемика Кадырова с Мишустиным сказалась на официальной статистике заражения коронавирусом в республике.

"Новой газете" ничего не известно об официально оформленных претензиях Кадырова к изданию и конкретно публикации "Смерть от коронавируса - меньшее зло", сообщила сегодня автор статьи Елена Милашина. По словам журналистки, доступ к статье был ограничен по требованию генпрокурора.

"Вся статья была названа недостоверной в требовании Роскомнадзора, но что именно в статье не устроило генерального прокурора, нам не пояснили", - цитирует ее слова "Кавказ.Реалии".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что в Кремле "не увидели ничего не обычного" в заявлении Рамзана Кадырова по поводу публикации в "Новой газете", хотя оно "весьма эмоционально".

"В данном случае в этом нет ничего запрещенного или противозаконного", - заключил Песков, слова которого приводит "Медуза". Пресс-секретарь Путина также отметил, что не считает нужным публично комментировать пост Кадырова в Telegram.

Кадыров прокомментировал 13 апреля публикацию Милашиной в своем Telegram-канале, обвинив "Новую газету" в "античеченской травле". В тот же день Кадыров, выступая перед подчиненными, высказал угрозы в адрес автора материала и ее коллег из "Новой газеты". "Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет! Ну не старайтесь из нас делать бандитов, убийц", - заявил Кадыров, во время прямого эфира в инстаграме.

Сама Елена Милашина отчасти согласилась с оценкой Пескова - по ее мнению Кадыров действительно не сказал "ничего необычного", поскольку и ранее высказывал угрозы в адрес журналистов. По мнению обозревателя, такие угрозы вызывают страх, когда высказаны в первый или второй раз, но если подобное высказывалось уже больше десятка раз, они не воспринимаются всерьез. "Именно так я поняла песковское "весьма эмоционально, но ничего необычного", - написала сегодня журналистка на своей странице в Facebook.

Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов также обращал внимание, что Кадыров "жестко реагирует вообще на любое вмешательство в жизнь своей республики", а угрожающая интонация в его высказываниях в адрес издания звучит не впервые. По словам Муратова, с ним еще до публикации поста главы Чечни в Telegram связывался пресс-секретарь Кадырова.

"Он сказал, что у него есть претензии к статье. Наш разговор был довольно экспрессивным. Я попросил его, чтобы нам прислали уточнения, с чем именно они не согласны в нашей публикации, потому что на слух я не понял, в чем противоречия. Но я им сказал, что мы ждем, у нас есть рубрика «Право на ответ». Я пообещал, что в их текст не будет внесена никакая правка. Но, к сожалению, мы так и не дождались от них письма по поводу этих разногласий", - цитирует слова Муратова 14 апреля "Медуза".

Надзорные органы пошли на поводу у Кадырова

Акция по блокировке разозлившей главу Чечни публикации "Новой газеты" инициирована Кремлем, поддерживающим Кадырова, считает первый вице-президент Центра политических технологий и профессор Высшей школы экономики Алексей Макаркин.

«Никаких изменений не произошло: то, что происходило до эпидемии, будет происходить во время и после эпидемии. Москва поддерживает Кадырова, поскольку он является гарантом стабильности в Чечне. Есть правило — должен быть человек, который отвечает за безопасность там. Для федерального центра Кадыров является таким человеком, и поэтому ему прощается все», - сказал Макаркин "Кавказскому узлу".

Кадыров — не региональный, а, скорее, федеральный политик, имеющий прямой выход на Путина, обратил внимание политолог Дмитрий Орешкин. «Кадыров — это символ победы Путина в Чечне. Он контролирует территорию, и если его убрать, то непонятно, что там будет. Потеря Чечни будет для Путина катастрофой, поскольку он начал свое «собирание русских земель» именно с нее. Поэтому он поддерживает Кадырова, а тот постоянно тестирует границы дозволенного», - подчеркнул аналитик.

Роскомнадзор «выкрутил руки» «Новой газете», считает директор Центр защиты прав СМИ Галина Арапова. «Проблема в том, что при блокировке одной публикации происходит блокировка всего сайта. Те, кто принимал это решение, хорошо понимали, что «Новая газета» уберет публикацию, чтобы не рисковать сайтом», - констатировала она.

Ведомство проводит свою политику по блокировке и удалению той или иной информации о Чечне в сети с учетом мнения Кадырова, полагает старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова. «Хотя мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что Роскомнадзор действовал по заказу Кадырова, но все имеющиеся доказательства свидетельствуют в пользу этого», - сказала она "Кавказскому узлу".

Милашина: Кадыров не готов признавать ошибки

Реакция Кадырова на статью в "Новой газете" вызвана тем, что публикация указывает на его ошибки в реагировании на угрозу эпидемии, а признавать ошибки глава Чечни не готов, считает автор публикации Елена Милашина.

"Мы показали наглядно, как Кадыров сам не соблюдает карантин. Его право кушать шашлык никто не отменял, он имеет право на любую даже в такое тяжелое время, когда в Чечне у людей не хватает уже денег на еду. Проблема в том, что он посылает ложный сигнал обществу [...] многие люди, жители Чечни, не верят, что этот вирус существует, - в том числе и потому, что власть долгое время говорила, что это паника, это ложная угроза", - сказала она 14 апреля в эфире "Радио Свобода".

По мнению журналистки, сразу вводить жесткие карантинные меры в республике не следовало, а когда сам Кадыров приравнял больных коронавирусом к террористам, любой эффект от мер властей свелся на нет.

"В Чечне люди не знают о своем статусе, с трудом можно получить медицинскую помощь сейчас. Люди боятся, во-первых, вот этой риторики - все в Чечне прекрасно знают, как власть борется с терроризмом. Люди сейчас уловили одну вещь, которая в общем-то необходима, чтобы предотвратить распространение заражения, это установление контактов людей. Но эта практика у чеченцев связана совсем с другой историей: когда их ловят и изымают у них телефоны, или под пытками выбивают у них сведения, с кем они контактировали, вот с чем связан страх у людей. С теми мерами, которые уже принимаются в республике для подавления критических мыслей или поведения, которое не устраивает Кадырова. И второе - то, что прозвучало это страшное слово "терроризм" вместе с темой коронавируса. Это заблокировало доверие и возможный ответ общества на все меры, которые предпринимает власть", - объяснила Елена Милашина.

О динамике распространения вируса на юге России и на Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

