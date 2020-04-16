Кремль отреагировал на призыв Кадырова наказать "Новую газету"

16 апреля 2020, 01:18

Роскомнадзор вынудил "Новую газету" ограничить доступ к разозлившей Рамзана Кадырова публикации о распространении коронавируса в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", с 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения вируса, въезд людей в регион ограничен. 6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сделал замечание главам регионов, которые ввели запрет на выезд и въезд в регионы. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что относительно республики Мишустина ввели в заблуждение. Публичная полемика Кадырова с главой российского правительства сказалась на официальной статистике заражения коронавирусом в республике, отмечает "Новая газета".

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. К 12 апреля число пациентов с коронавирусом в республике выросло до 49, пять человек скончались, 15 - выздоровели. О динамике распространения вируса на юге России и на Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа"

"Новая газета" 15 апреля закрыла доступ читателей к публикации своего обозревателя Елены Милашиной "Смерть от коронавируса - меньшее зло". Статья, опубликованная 12 апреля, рассказывала о ситуации с распространением коронавируса в Чечне.

Убрать материал с сайта редакцию вынудило требование Роскомнадзора - ведомство потребовало удалить статью в течение суток "пригрозив блокировкой всего сайта". Роскомнадзор ссылался на выводы Генпрокуратуры, которая, в свою очередь, требовала блокировки статьи на основании закона о фейковых новостях, сообщила 15 апреля "Новая газета".

Согласно документу, который цитирует редакция, Генпрокуратура нашла в публикации «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности». Какие именно сведения из материала прокуратура считает недостоверными, не уточняется, отмечает издание.

«Нами направлен официальный запрос в Генпрокуратуру с требованием разъяснить суть претензий. Комментарий главы Чечни Р[амзана] Кадырова по-прежнему доступен на нашем сайте», - говорится в редакционном заявлении "Новой газеты".

Кадыров прокомментировал 13 апреля публикацию Милашиной в своем Telegram-канале, обвинив "Новую газету" в "античеченской травле". В тот же день Кадыров, выступая перед подчиненными, высказал угрозы в адрес автора материала и ее коллег из "Новой газеты".

"Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет! Ну не старайтесь из нас делать бандитов, убийц", - заявил Кадыров, текст выступления которого также опубликован на сайте издания.

Вступив в полемику с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, Рамзан Кадыров привычно продемонстрировал претензии на роль чеченского лидера, но не учел, что новый глава правительства пользуется полным доверием президента Путина, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".