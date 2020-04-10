Резкая риторика стала просчетом Кадырова в споре с Мишустиным

10 апреля 2020, 19:00

Вступив в полемику с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, Рамзан Кадыров привычно продемонстрировал претензии на роль чеченского лидера, но не учел, что новый глава правительства пользуется полным доверием Владимира Путина, разъяснили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами России сделал замечание губернаторам, которые ввели запрет на выезд и въезд в регионы, посоветовав "не путать региональные полномочия с федеральными". Конкретные имена и регионы премьер при этом не упомянул. Рамзан Кадыров в тот же день отреагировал заявлением, что, если речь шла о Чечне, то Мишустина ввели в заблуждение. "Если речь идет о Чечне, хочу спросить Михаила Мишустина и других, откуда появилась такая информация, почему не изучили, какие реальные меры мы принимаем?" - возмутился он. Глава Чечни нарушил субординацию, слишком жестко ответив на слова премьера, и рискует нажить себе новых недоброжелателей, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи и кавказоведы.

1 апреля Рамзан Кадыров объявил, что с 5 апреля из-за угрозы распространения коронавируса въезд в республику будет разрешен лишь тем, кто занят доставкой продуктов, лекарств и других жизненно важных грузов, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Премьер-министр, критикуя губернаторов, не упоминал Рамзана Кадырова, обратил внимание профессор Ставропольского госуниверситета, конфликтолог Юрий Ефимов. "Почему он (Кадыров) воспринял это как критику в свой адрес, сложно сказать. Критика была очень мягкая, направленная на то, чтобы передвигались продовольственные товары, была связь между регионами. Либо Рамзан Кадыров слишком уверен в том, что делает, либо подчеркивает, что приоритетом для него являются Чечня и жители республики", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ефимов.

В то же время он не считает, что слова Кадырова следует расценить как жесткую критику в адрес Мишустина. "Я не думаю, что это жесткая критика, направленная против премьера. Это конструктивный диалог. Рамзан Кадыров предложил говорить конкретно, если что-то не так. И со стороны премьера я не увидел жесткой критики в адрес Кадырова. Вся эта ситуация - следствие того, что федеральный центр устраняется, призывает руководство регионов принимать меры, а как только видит меры, выступает с критикой. А Рамзан Кадыров – один из немногих, кто реально может самостоятельно что-то делать и играть на федеральном уровне", - отметил профессор.

Сейчас, по оценке Ефимова, у Мишустина "нет прочного политического веса". "Он работает с оглядкой на президента. Ему не повезло, что правительство только сформировалось и сразу вынуждено работать в условиях такого кризиса. И, не имея политического веса, не пройдя определенные ступени, сложно работать в таких условиях и демонстрировать самостоятельность. Пока не видно влияния Мишустина на ситуацию в регионах. Мишустин просто хотел плавно намекнуть, чтобы не переборщить, но и переложить ответственность на регионы", - подчеркнул он.

15 января премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, а Владимир Путин предложил назначить на должность премьера главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января Госдума одобрила назначение Мишустина премьер-министром.

Рамзану Кадырову следует быть осторожными в своих выступлениях, адресованных Михаилу Мишустину, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

"Это не жесткая критика, это его обычная манера, он считает себя неуязвимым, но в этой ситуации ему надо быть поосторожнее. Рамзан Кадыров несколько много на себя берет, поскольку не стоит ссориться с Мишустиным, особенно в такой непростой ситуации. Все-таки есть федеральный центр, и в данном случае эксклюзивность Чечни как особого субъекта имеет свои пределы. Мишустина лучше не раздражать. Это очень спокойный, выдержанный, прагматичный человек, к словам которого Кадырову просто нужно прислушаться", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Малашенко.

По мнению политолога, слова Кадырова могут вызвать раздражение Мишустина, но премьер это раздражение не покажет. "Мишустину сейчас не до этого. Но я хочу отметить, что Мишустин – это не Медведев при Путине. Это несколько другой человек. Это кризисный менеджер с огромной ответственностью, прав у которого намного больше, чем было у Медведева. На сегодняшний день Мишустин может все, в том числе и покритиковать Рамзана Кадырова в случае необходимости, потому что у него есть полный вотум доверия от Владимира Путина", - сказал политолог.

Федеральному центру не понравилась проявленная самостоятельность Рамзана Кадырова, предположил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Кадыров действовал не столько как назначенец Москвы, который должен заниматься администрированием Чечни, а как лидер и политический руководитель. Он взял ответственность на себя, не стал оглядываться на мнение администрации президента или правительства", - пояснил Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Путин "фактически дал разрешение" главам региона принимать соответствующие решения на местах, добавил Кутаев. "Но это почерк федеральной власти, когда в регионах им что-то не нравится, то из руководства регионов делают козлов отпущения. Хорошо зная внутреннюю кухню российской власти, Рамзан Кадыров воспринял слова Путина буквально. Поэтому он, не раскачиваясь, принял жесткие решения, которые не понравились силовым структурам. Они и доложили Мишустину об этом, рассказали, что Кадыров своевольничает. Кадыров и был возмущен. Этим объясняется его выступление с упреками в адрес Мишустина. Это скорее просто спор Мишустина и Кадырова", - высказал свое мнение Руслан Кутаев.

При необходимости Михаил Мишустин может выступить с открытой критикой в адрес Рамзана Кадырова, считает он. "Путин возложил всю ответственность за ситуацию и действия на Мишустина. Поэтому он может покритиковать Кадырова. Но учитывая отношения Кадырова и Путина, мне кажется, для подобной критики премьер сначала должен получить какое-то одобрение у президента", - предположил Кутаев.

Напомним, что 8 апреля Владимир Путин во время совещания с губернаторами подтвердил, что расширил их полномочия, чтобы глава каждого региона мог принимать решение о мерах противодействия эпидемии, исходя из ситуации. Вместе с тем президент высказался против остановки сообщения между регионами.

Рамзан Кадыров после совещания с Путиным выразил готовность исполнить все поставленные задачи, однако вопрос о закрытии пассажирского сообщения не прокомментировал. На следующий день он сообщил, что власти Чечни усиливают ограничения на въезд в республику.

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