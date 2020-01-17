Болезнь на фоне смены премьера России обозначила риски для Кадырова

17 января 2020, 18:55

Очередной уход Рамзана Кадырова на больничный не угрожает его политическому имиджу, однако у нового премьер-министра могут возникнуть вопросы к главе Чечни, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 13 января Рамзан Кадыров назначил председателя правительства Муслима Хучиева и.о. главы Чечни на время своей нетрудоспособности. Известно об этом стало лишь 15 января, и на фоне отсутствия оперативных официальных разъяснений пользователи Instagram поспорили о причинах назначения преемника Кадырова. 16 января пресс-секретарь главы Чечни объявил, что Кадыров, как и в феврале 2019 года, назначил Муслима Хучиева и.о. главы Чечни в связи со своей болезнью. (В третий раз за 11 месяцев о болезни Кадырова стало известно в октябре 2019 года, но тогда Кадыров не сложил с себя полномочия главы республики. - Дополнение "Кавказского узла" от 19.35 мск 17.01.2020.)

43-летний Рамзан Кадыров, один из самых молодых глав регионов России, второй раз за 11 месяцев покинул пост из-за болезни. В феврале 2019 года Муслим Хучиев также был назначен и.о. главы Чечни на период временной нетрудоспособности Рамзана Кадырова. Сам Кадыров тогда объяснил это назначение своей простудой. В октябре 2019 года отсутствие Кадырова на официальных мероприятиях привело к появлению сообщений о попытке его отравления. Сам глава Чечни спустя несколько дней пояснил, что "слегка захворал". "Стоило мне слегка захворать и официально взять больничный, как нагло и бессовестно заполнили страницы и сети дезинформацией, что в аэропорту стоит санитарный самолет, Кадыров тяжело болен, его доставят в одну из клиник Москвы", - заявил глава Чечни.

Слухи о возможной отставке главы Чечни беспочвенны

Совпадение болезни Кадырова с отставкой правительства России назвал "странным явлением" руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "Очень удобно заболеть в такой ситуации. Нет никакой необходимости как-то реагировать на это важное событие, делать заявления и быть не так понятым кем-то. Однако надо сказать, что у него (Кадырова) такой возраст, что у мужчин начинаются неполадки со здоровьем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

15 января, спустя несколько часов после послания президента Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Владимир Путин предложил назначить на должность премьера главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января Госдума одобрила назначение Мишустина премьер-министром, сообщил в тот же день "Коммерсант". На сайте главы и правительства Чечни 15 января был опубликован пресс-релиз о том, что Рамзан Кадыров поблагодарил бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева и правительство России за помощь в социально-экономическом развитии Чечни.

Слухи о возможном уходе Кадырова - всего лишь "очередные спекуляции", убежден Малашенко. "Для этого нет никаких предпосылок. [...] Его уход будет сопровождаться долгим процессом подготовки. А пока этого не предвидится", - пояснил политолог.

Пока Владимир Путин остается российским лидером, Рамзан Кадыров будет у власти, согласен старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. "Отставка правительства и болезнь Кадырова просто совпали по времени. [...] Пока есть Путин, предпосылок для отставки или ухода Кадырова не будет. Но когда Путин перестанет быть руководителем государства, то Кадыров станет первым, об уходе которого задумаются большие начальники", - сказал Жаворонков корреспонденту "Кавказского узла".

Глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, в свою очередь, не считает странным совпадение болезни Кадырова с отставкой правительства. "Мы все ожидали каких-то перемен, и было очевидно, что перемены будут. Рамзан Кадыров человек в этом отношении чуткий, осознающий, что вот-вот что-то произойдет, и решает, что настало время заболеть и со стороны посмотреть, куда подует ветер", - озвучила корреспонденту "Кавказского узла" свою версию правозащитница.

Больничные Кадырова не угрожают его имиджу

На имидж главы Чечни информация о его болезни не повлияет, убежден Алексей Малашенко. "Болезни есть у всех, и подобные новости не оказывают негативного влияния на имидж Кадырова. Это, наоборот, очеловечивает Кадырова, показывает, что он не монумент, а человек, как и остальные", - сказал Малашенко.

Даже сейчас, когда Кадыров занимается своим здоровьем, ни одно решение не принимается без его ведома, считает политолог. "Он никуда не ушел. Правда, мы не знаем, насколько серьезно он болеет, но думаю, что он не потерял свою трудоспособность", - сказал Алексей Малашенко.

Больничные Кадырова не влияют на его имидж, согласен Сергей Жаворонков. "Он (Кадыров) лечится третий раз за 11 месяцев, но по внешним признакам он трудоспособен. Когда у человека тяжелая болезнь, он выглядит иначе, заторможенно говорит, медленно двигается и так далее. Здесь пока такой ситуации нет. Негативно повлиять на его имидж это не может", - уверен Сергей Жаворонков.

Угрозы имиджу Кадырова в связи с его болезнями нет, считает Светлана Ганнушкина. "Не у всех есть ощущение, что Кадыров брутальный политик. Лично у меня не было такого ощущения даже во время личных встреч с ним. Поэтому эти новости не влияют на его имидж. Тем более, что я не думаю, что он серьезно болен. Но если это так, то я желаю ему здоровья", - сказала Ганнушкина.

Назначение премьер-министра может представлять угрозу для Кадырова

Политолог Дмитрий Орешкин также обратил внимание на совпадение болезни главы Чечни и перестановок в федеральном центре. "Мне кажется, он вряд ли болен. Он скорее куда-то уехал и чего-то выжидает. [...] Меня в целом смутило то, что болезнь Кадырова совпала с перестройкой в правительстве России. У Кадырова много врагов, в том числе сильных и влиятельных. Если всерьез подумать, то у нового премьер-министра Мишустина могут быть вопросы к Кадырову", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог.

Именно в налоговых структурах собрана детальная информация о финансовой ситуации в Чечне, пояснил он. "У нас вся система власти так построена, что на каждого чиновника есть компромат. На каждого начальника есть папочка, которую можно использовать в случае необходимости. На Кадырова есть компромат у ФСБ, у налоговой, где главой был как раз новый премьер Мишустин", - сказал Дмитрий Орешкин.

Он напомнил, что в 2019 году Чечне было выделено 30,4 миллиарда дотаций, и республика заняла четвертое место среди регионов России по этому показателю. "По размеру трансфертов, которые получает Чечня, доходы населения должны быть в среднем на 15 процентов больше, чем у остальных. Но согласно официальному рейтингу 2019 года о наличии среднего класса в республике, там всего 2,5 процента представителей среднего класса. Грубо говоря, только 2,5 процента населения Чечни может позволить себе купить автомобиль или квартиру. Куда бабло-то девается? И это сфера именно налоговой", - сказал политолог.

Поэтому, по мнению Орешкина, "заболеть в этот сложный период и куда-то уехать – очень разумная идея". "Мало ли что там [в федеральном центре] произойдет", - пояснил он.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликованы биографии Рамзана Кадырова и Муслима Хучиева.