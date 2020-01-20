Недельное отсутствие Кадырова на публике вызвало недоумение в Чечне

20 января 2020, 13:00

Рамзан Кадыров пропустил все значимые мероприятия и вообще не появлялся на публике со времени передачи своих полномочий Муслиму Хучиеву, указали жители Чечни. Сторонники главы Чечни в Instagram призвали его вернуться "назло шакалам".

Как сообщал "Кавказский узел", 13 января Рамзан Кадыров из-за болезни назначил и.о. главы республики председателя правительства Муслима Хучиева. Известно об этом стало лишь 15 января. Временное сложение Кадыровым полномочий совпало с роспуском правительства России и назначением нового премьера, Михаила Мишустина. Очередной больничный не угрожает политическому имиджу главы Чечни, однако у нового премьер-министра могут возникнуть вопросы к Кадырову, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

43-летний Рамзан Кадыров, один из самых молодых глав регионов России, в третий раз за последние 11 месяцев приостановил работу из-за болезни. В феврале 2019 года Муслим Хучиев также был назначен и.о. главы Чечни. В октябре этого не делалось, причем отсутствие Кадырова на официальных мероприятиях привело к появлению сообщений о попытке его отравления. Сам глава Чечни спустя несколько дней пояснил, что "слегка захворал".

В Чечне активно обсуждается отсутствие Кадырова в медийном пространстве, отметил местный житель Аслан.

"Достаточно странным многие считают то, что информация о временной передаче им своих полномочий Муслиму Хучиеву совпала с сообщение об отставке правительства России. Есть еще несколько странностей в этом деле, на которые здесь обратили внимание. Во-первых, на опубликованном указе о передаче полномочий главы Чечни Хучиеву нет подписи Кадырова, а есть только печать. Во-вторых, Рамзана почему-то не было в Москве во время оглашения президентского послания, хотя были другие руководители Чечни. В-третьих, Кадыров отсутствовал на пятничной молитве в Чечне, хотя обычно каждую пятницу в вечерних новостях обязательно показывали, как он совершает общую молитву со своим окружением. В этот раз нам его не показали, хотя другие ключевые лица на молитве были, в том числе и начальник его охраны", - указал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни.

То, что Кадыров пропустил все более-менее значимые мероприятия последнего времени, бросается в глаза, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Хасан. "И все это на фоне короткого сообщения пресс-службы о его недомогании и прохождении им каких-то медицинских процедур. Если он, как сейчас говорят, находится в Дубае, то почему-то мы не видели его на церемонии открытия Дней чеченского наследия? Событие все же не рядовое, но там присутствовал только министр культуры", - отметил он.

18 января в Instagram-паблике "Чечня Онлайн" появился короткий видеоролик, снятый из иллюминатора самолета во время ночного полета над крупным городом. "Салам алейкум. Если что, мы на месте. Аллаху акбар. Ахмат - сила!", - произносит голос за кадром. "Сегодня из ближайшего окружения Рамзана Кадырова распространилась данная видеосъемка, которая, судя по всему, сделана самим Кадыровым перед посадкой самолета в аэропорту крупного города. <...> съемка, возможно, сделана в полете над Москвой. <...> По какой причине [Кадыров] так до сих пор и не сделал никакого заявления касаемо многочисленных публикаций о себе?" - говорится в тексте, сопровождающем публикацию.

К 13.00 мск 20 января эта публикация собрала 4084 просмотра и 24 комментария. У паблика 29,1 тысячи подписчиков.

Некоторые комментаторы сочли, что голос на видео не принадлежит Рамзану Кадырову. "Не его голос", - написал poshuevv. "Не его голос же", - заявила _aidaeva_.

В комментариях выдвинули различные версии относительно того, где находится Кадыров. "Летит на работу", - предположила aminka20191. "Возможно, умер", - написал ___over___dose___. Пользователь abrek__493__ решил, что Кадыров летит на отдых. "Вы отдохнуть не дадите, куда бы [он] ни поехал", - перевел его комментарий с чеченского корреспондент "Кавказского узла". "Возможно, просто отдыхает", - согласился l.15554.

Пользователь aslambekov.magomed призвал Кадырова вернуться на публику и развеять домыслы. "Рамзан, вернись! Шакалы исподтишка поднимают головы", - написал он. Этот комментарий к 13.00 мск 20 января собрал пять "лайков", став одним из наиболее популярных. "Дорогой брат Рамзан, назло шакалам, на радость волкам ждем тебя", - высказался amg_offical_klass.

К 13.00 мск 20 января на сайте главы и правительства Чечни, а также на страницах Кадырова в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram не появилось информации о возвращении Кадырова к работе, а также отсутствует информация о его деятельности на этом посту после 13 января. При этом на сайте главы и правительства Чечни 17 января появилось сообщение о награждении Кадырова почетной грамотой Федеральной налоговой службы России. "Почетной грамотой Р. Кадырова наградил бывший руководитель ФНС России, а ныне председатель правительства России Михаил Мишустин", - говорится в публикации. На фотографии с церемонии вручения, которой сопровождается публикация, Кадырова нет.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликованы биографии Рамзана Кадырова и Муслима Хучиева.