20 января 2020, 17:32

Кадыров в Грозном озвучил планы о своей карьере

Рамзан Кадыров сегодня впервые после недельного перерыва выступил публично в Грозном, обозначив свои дальнейшие карьерные планы.

Как писал "Кавказский узел", 13 января Рамзан Кадыров из-за болезни назначил и.о. главы республики председателя правительства Муслима Хучиева. Известно об этом стало лишь 15 января. Временное сложение Кадыровым полномочий совпало с роспуском правительства России и назначением нового премьера, Михаила Мишустина. Кадыров пропустил все значимые мероприятия и вообще не появлялся на публике со времени передачи своих полномочий Муслиму Хучиеву, указали жители Чечни. Сторонники главы Чечни в Instagram призвали его вернуться "назло шакалам".

Стоит любому чиновнику не появиться в эфире один-два дня, сразу начинаются слухи, заявил сегодня на заседании правительства в Грозном Рамзан Кадыров.

Кадыров прокомментировал сообщения о своей возможной отставке. "У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику, и никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить", - цитирует Кадырова на этот счет "РИА Новости".

Совещание, на котором выступил Кадыров, проходило в Доме правительства в Грозном, пишет «Интерфакс».

Напомним, 16 января пресс-секретарь главы Чечни объявил, что Кадыров, как и в феврале 2019 года, назначил Муслима Хучиева и.о. главы Чечни в связи со своей болезнью. Информация о болезни Кадырова публиковалась трижды за 11 месяцев. В том числе в октябре 2019 года. Тогда Кадыров не слагал временно полномочий главы республики, но его отсутствие на официальных мероприятиях привело к появлению сообщений о попытке его отравления. Сам глава Чечни спустя несколько дней пояснил, что "слегка захворал".

Очередной уход Рамзана Кадырова на больничный не угрожает его политическому имиджу, однако у нового премьер-министра могут возникнуть вопросы к главе Чечни, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Рамзана Кадырова.

Примечание:

"Аудиозапись вывезенной в Чечню девушки вызвала новые вопросы", "Правозащитники озвучили причины для бегства уроженцев Кавказа в Европу", "Жители Гудермеса пожаловались Кадырову на разрушение дома".

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