Пользователи чеченских пабликов обсуждают болезнь Кадырова

16 января 2020, 11:27

Пользователи Instagram поспорили о причинах решения Кадырова назначить преемника на фоне отсутствия оперативных официальных разъяснений. Рамзан Кадыров, как и в феврале 2019 года, назначил Муслима Хучиева и.о. главы Чечни в связи со своей болезнью, сообщил сегодня его пресс-секретарь.

Как писал "Кавказский узел", 15 января стало известно, что 13 января Рамзан Кадыров назначил председателя правительства Муслима Хучиева исполняющим обязанности главы Чечни на время своей нетрудоспособности.

43-летний Рамзан Кадыров, один из самых молодых глав регионов России, второй раз за 11 месяцев покинул пост из-за болезни. В феврале 2019 года Муслим Хучиев также был назначен и. о. главы Чечни на период временной нетрудоспособности Рамзана Кадырова. Сам Кадыров тогда объяснил это назначение своей простудой. Интерес журналистов к состоянию здоровья Кадырова неоправдан, отметил тогда министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров.

На сайте главы и правительства Чечни размещены шесть датированных 15 января пресс-релизов. Два из них посвящены работе Кадырова как главы Чечни. Согласно публикациям, Рамзан Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи при президенте России, а также поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева и правительство России за помощь в социально-экономическом развитии Чечни.

При этом распоряжение о передаче полномочий главы Чечни Муслиму Хучиеву на сайте опубликовано, но пресс-релиза о временной нетрудоспособности Кадырова в списке новостей нет.

Кадыров проходит курс лечения, "требующий медицинских процедур", пояснил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Конституцией республики предусмотрено исполнение обязанностей главы Чечни председателем правительства в случае временной нетрудоспособности или отпуска руководителя республики, напомнил он. "Это обычная практика, она используется во всех субъектах", – приводит сегодня слова Каримова РИА "Новости".

Пользователи соцсети поспорили об уходе Кадырова

В Instagram-паблике "Про Чечню и не только", насчитывающем 361 тысячу подписчиков, сообщение о нетрудоспособности главы республики опубликовано 15 января под заголовком "Рамзан Кадыров нетрудоспособен или снят с должности?".

Автор публикации напомнил, что Владимир Путин в тот же день снял с должности премьер-министра Дмитрия Медведева и отправил правительство в отставку. На фоне этого, по его мнению, решение Рамзана Кадырова "выглядит еще подозрительнее".

Под публикацией размещено, по состоянию на 11.25 мск, 272 комментария. Их авторы высказали различные предположения о причинах решения Кадырова.

"Че-то мне это все не нравится – Кадыров уходит, правительство РФ подало в отставку", – написал, в частности, kantemir_e. "Рамзан будет вместо Медведева", – предположил han05sh. "Премьером назначили его, видимо", – написал izmulla_abduragimov.

"Должность министра получит в новом правительстве. Внутренних дел, например... или вице-премьера", - предположил mmuurraadd1975.

"Может, он в отпуске. Он же тоже человек", – возразил ibragimov_y505op. "Больничный взял?" – высказал версию dr_shama178. "Ничего необычного, просто больничный на пару дней", – предположил nik_raptor.

Несколько комментариев содержат упрек в адрес автора публикации. "Вот такие группы смуту наводят, слухи распространяют, зачем это все выкладывать?" – написал, в частности, saddam_including_1. "Лишь бы что-то написать и начать здесь байки рассказывать, зачем интригу создавать безосновательно?" – согласился пользователь millissa_1983.

О причинах решения главы Чечни поспорили и посетители Instagram-паблика "ЧП / Чечня", насчитывающего 66,8 тысячи подписчиков. В нем под публикацией о нетрудоспособности Кадырова размещено 94 комментария. "Ждем новости о том, что Рамзан Ахматович назначен на должность председателя правительства РФ", – написал, в частности, pantera_95. "Ну устал человек, что гадать! Отдохнёт и за работу", – озвучил свою версию ac.higa.

"В прошлый раз было точно так же. Все нагнетали обстановку... кудахтали налево и направо... и вдруг сам Рамзан появился и сказал: я отдыхал)) щас то же самое будет", – напомнил участникам обсуждения jjorston773. "Каждый раз то ли конец света, то ли Рамзан уходит с поста. Ерунда все это", – согласился пользователь ilona__999.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликованы биографии Рамзана Кадырова и Муслима Хучиева.