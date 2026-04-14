23:11, 14 апреля 2026

Кадыров похвастался орденом за развитие цементной промышленности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Коллекция наград Рамзана Кадырова пополнилась орденом I степени "За особый вклад в развитие цементной промышленности РФ" от Союза производителей цемента. 

Как писал "Кавказский узел", предыдущую награду Рамзан Кадыров получил 6 апреля - президент Академии наук Чечни Джамбулат Умаров  вручил ему медаль "За вклад в развитие науки". Кадыров стал первым человеком, удостоенным этой награды. Пользователи Facebook* и Instagram* встретили награждение насмешками, посчитав научные заслуги Кадырова преувеличенными.

 Рамзан Кадыров имеет более 85 наград и званий. в декабре 2025 года директор Росгвардии Виктор Золотов, приехавший в Чечню, наградил Рамзана Кадырова медалью "За боевое отличие" . Третий сын главы Чечни Адам Кадыров получил такую награду раньше отца, еще в марте 2025 года. Также среди наград, врученных Кадырову во второй половине 2025 года, есть медаль за вклад в развитие фермерства, а также орден "Группа войск в Германии", говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды". В первую чеченскую кампанию (1994-1996 годы) Рамзан Кадыров воевал на стороне сепаратистов, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказском узлом". 

Рамзан Кадыров пополнил свою коллекцию наград орденом от Союза производителей цемента. Награду ему вручила исполнительный директор этой организации Дарья Мартынкина, посетившая Чечню. 

О рабочей встрече с Мартынкиной и планах расширения предприятия "Чеченцемент" Кадыров написал в своем Telegram-канале. Он отчитался, что руководитель Союза производителей цемента ознакомилась с ходом строительства нового цементного завода, где уже "выполнено порядка 90% основных работ", причем "без участия недружественных стран". После расширения "Чеченцемент", как предполагается, сможет производить до 1 млн тонн цемента в год. 

"Было приятно получить из рук Дарьи Мартынкиной орден I степени "За особый вклад в развитие цементной промышленности РФ". Я благодарен ей за такую высокую оценку нашей деятельности", - написал Кадыров. 

В августе 2025 года журналисты подсчитали, что Рамзан Кадыров с начала российской операции на Украине в 2022 году получил более 30 наград, второе место по числу наград занимает его сын Адам, а третье - дочь Айшат. Среди наград Рамзана Кадырова, полученных в этот период, есть орден "За заслуги перед стоматологией" (2022 год), медаль "Отличник скорой помощи" (2024 год), а также золотая и серебряная медали "За заслуги в повышении безопасности атомных станций" (2025 год).

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

