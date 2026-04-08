Пользователи соцсетей высмеяли новое награждение Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров стал первым человеком, удостоенным медали "За вклад в развитие науки Чеченской Республики". Пользователи Facebook* и Instagram* встретили награждение насмешками, посчитав научные заслуги Кадырова преувеличенными.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля Рамзан Кадыров похвалился новой наградой, полученной на встрече с президентом Академии наук Чечни Джамбулатом Умаровым. Умаров преподнес Кадырову медаль "За вклад в развитие науки".

Глава Чечни имеет более 85 наград и званий, в том числе звания почетного академика Академии наук Чеченской Республики, почетного профессора ряда вузов России и множество общественных наград, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды".

Пользователи Facebook* и Instagram*, по состоянию на 12.55 мск 8 апреля, оставили совокупно более 550 комментариев под публикациями "Кавказского узла" о новой награде главы Чечни.

Авторы большинства из них прокомментировали награждение насмешками, посчитав его незаслуженным. "Это что, новый анекдот?" – написала, в частности, Лина Сидоренко. "Комедия продолжается", - высказалась Людмила Русских.

"Как же низко упал разум человеческий", – посетовал Kevton Kevton. "А им самим не смешно, от этих наград", - поинтересовалась Ярина Ярина.

"И что он туда вложил, в ту науку? Великий ученый выискался", - написал Алекс Гарбес. "Похоже, когда его не станет, то наука понесёт очень тяжёлую утрату", - сыронизировал Sergiu Hincu.

"На очереди медаль "За вклад в развитие искусства", которую вручит президент Академии Искусств", - пошутил Igor Itkin.

"Какой позор!" – прокомментировал новость Grigori Davidoff. "За вклад в развитие науки... Краснею спросить, за развитие какой науки и чего он туда вклал?" – написала Катерина Николюк.

"Скоро возик с медалями за ним нужно будет возить, потому что на нём они уже вмещаться не будут", - насмешливо заметил Дмитрий Королев.

Авторы значительного числа комментариев подвергли сомнению и готовность Кадырова к занятиям наукой. "Интересно, он хоть одну книгу в жизни прочитал?" – поинтересовалась, в частности, Софія Ланська.

Многие другие пользователи также задались вопросами об уровне образованности главы Чечни, но использовали при этом резкие и оскорбительные выражения.

Кадыров стал первым получателем награды "За вклад в развитие науки ЧР"

Согласно видеоролику, опубликованному в телеграм-канале Рамзана Кадырова, он стал первым человеком, удостоенным этой медали.

"Постановление президиума Академии наук Чеченской Республики о награждении вас золотой медалью "За вклад в развитие науки Чеченской Республики" от имени нашей академии за номером 001", - говорит на видео Джамбулат Умаров, обращаясь к главе Чечни.

На сайте республиканской Академии наук, образованной в 1992 году, по состоянию на 12.55 мск 8 апреля, нет упоминаний о вручении этой награды кому-либо еще.

Напомним, в феврале Рамзан Кадыров стал первым обладателем звания Героя Чечни. Это звание присваивается главой Чечни, следует из указа, подписанного самим Кадыровым. В октябре 2025 года по случаю дня рождения Кадырову во второй раз было присвоено это звание. Указ о присвоении подписал сам Кадыров.

Генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев также получал множество наград, однако, в отличие от главы Чечни, не назначал их себе сам, указали аналитики. По их мнению, повторное присвоение Кадырову звания Героя Чечни, скорее всего, несет компенсаторную функцию.