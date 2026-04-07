Коллекция Рамзана Кадырова пополнилась наградой за развитие науки

Медаль "За вклад в развитие науки" Рамзану Кадырову вручил президент Академии наук Чечни Джамбулат Умаров.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года директор Росгвардии Виктор Золотов, приехавший в Чечню, наградил Рамзана Кадырова медалью "За боевое отличие" 1 . Третий сын главы Чечни Адам Кадыров получил такую награду раньше отца, еще в марте 2025 года.

Рамзан Кадыров имеет более 85 наград и званий. Среди его последних наград, врученных во второй половине 2025 года, есть медаль за вклад в развитие фермерства, а также орден "Группа войск в Германии", говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды". В первую чеченскую кампанию (1994-1996 годы) Рамзан Кадыров воевал на стороне сепаратистов, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказском узлом".

Рамзан Кадыров 6 апреля похвалился новой наградой, полученной по итогам встречи с президентом Академии наук Чечни Джамбулатом Умаровым. Об очередной медали в своей коллекции он сам написал в своем Telegram-канале.

Отчитываясь о своей работе на посту, Умаров доложил главе республики о результатах исследований, посвященных связанным с Чечней историческим фигурам и чеченскому языку. В частности он сообщил, что по итогам крупного лингвистического исследования ученые объявили чеченский язык древнейшим на Кавказе.

Медаль “За вклад в развитие науки” Умаров преподнес Кадырову в конце встречи, следует из публикации. Решение о награждении принял президиум Академии наук Чечни “Я признателен им за такую ценную награду”, - заметил Кадыров.

Рамзан Кадыров с 2006 года имеет звание почетного члена Российской академии естественных наук (РАЕН). В 2016 году Кадыров заявил, что стал академиком “за успехи в восстановлении мира и стабильности”, а разговоры об отсутствии у него научных работ охарактеризовал как “циничные”.

“Я несколько месяцев не соглашался принять знак и диплом. Но близкие друзья уговорили, сославшись на то, что неэтично отказаться”, - приводит пояснение Кадырова РБК.

В 2011 году Кадыров был награжден чеченской региональной медалью "За защиту прав человека", а в 2023 году получил звание "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики". В августе 2025 года журналисты подсчитали, что Рамзан Кадыров с начала российской операции на Украине в 2022 году получил более 30 наград, второе место по числу наград занимает его сын Адам, а третье - дочь Айшат. Среди наград Рамзана Кадырова, полученных в этот период, есть орден "За заслуги перед стоматологией" (2022 год), медаль “Отличник скорой помощи” (2024 год), а также золотая и серебряная медали "За заслуги в повышении безопасности атомных станций" (2025 год).