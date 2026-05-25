×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:59, 25 мая 2026

Депутат попросила Бастрыкина вмешаться в судьбу Минцаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следком должен проверить основания для удержания Белкисы Минцаевой в Чечне, так как статья о похищении человека в данном случае не соответствует правоприменительной практике, заявила в обращении к главе Следкома России депутат Госдумы Нина Останина. Она попросила сообщить сведения о местонахождении и состоянии Минцаевой, а также добиться смягчения меры пресечения.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля руководитель правозащитного проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко сообщила, что в Надтеречном районе Чечни силовики задержали "без всяких оснований" 33-летнюю Белкису Минцаеву. По данным правозащитницы, дети Минцаевой находятся у ее бывшего мужа. Минцаева приехала в Чечню под давлением силовиков, которые угрожали отправить ее брата на СВО. Впоследствии активисты сообщили, что Минцаева находится под арестом в одном из ОВД Чечни, адвокатов к ней не пускают и запугивают. Отсутствие связи с задержанной в Чечне Белкисой Минцаевой и данных о ее процессуальном статусе в течение длительного времени - серьезная опасность, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитница и юрист. 

Депутат Госдумы Нина Останина, возглавляющая Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, обратилась к главе Следкома России Александру Бастрыкину в связи с судьбой Белкисы Минцаевой, об этом сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

Как следует из текста документа, приложенного к публикации, Останина отметила, что в правоприменительной практике сформирована позиция, в соответствии с которой случаи изъятия родителем ребенка у другого родителя или других лиц, которым ребенок передан на законных основаниях, не образуют состава преступления по статье о похищении человека (статья 126 УК РФ), если совершаются в интересах ребенка.

Неисполнение решения суда о месте жительства ребенка с одним из родителей влечет административную ответственность (часть 2 статьи 5.35 КоАП РФ). Квалификация действий матери требует дополнительного обоснования и тщательного анализа доказательств, считает депутат.

Останина подчеркнула, что женщина сама ренее заявляла об угрозах бывшего мужа и обращалась в Следком.

"В данный момент судьба женщины неизвестна, ее адвокат не выходит на связь, данные о следственном изоляторе (исправительном учреждении), в котором она содержится отсутствуют", - пишет Останина в обращении. 

Депутат попросила главу Следкома разобраться в ситуации, сообщить сведения о местонахождении Минцаевой и ее состоянии, "законности принятых следственным органом решений, включая возбуждение уголовного дела, а также принять оперативные меры по изменению меры пресечения на более мягкую.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Одного мужчину удалось спасти. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Альберта Рабуева от 24.05.26, https://t.me/itonrabuev/2231.
22:58, 24 мая 2026
Завершены поиски двух пропавших при сходе лавины в Чечне
Фрагмент Дорожной карты Кавказского края, выставленной на торги аукционным домом "Литфонд" . Фото "Кавказского узла".
03:57, 24 мая 2026
Историки оценили память о мухаджирстве на Восточном Кавказе
01:57, 24 мая 2026
Два человека пропали при сходе лавины в Чечне
Силовик и задержанный. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
19:18, 23 мая 2026
Аналитики подтвердили продолжение кампании по принуждению к подписанию контрактов в Чечне
Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
06:31, 23 мая 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9150
Персоналии
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
18:46, 14 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Жители Чечни проиграли суд о возмещении ущерба после землетрясения
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Видео ЦОС ФСБ России, опубликованное в телеграм-канале ТАСС.
22 мая 2026, 23:21
ФСБ рапортовала о предотвращенном взрыве в Новороссийске

Дым от пожара после атаки беспилотников в Туапсе. Фото: пресс-служба губернатора Краснодарского края
22 мая 2026, 19:57
Дом многодетной туапсинки пришел в негодность после пожара на НПЗ

Хаялы Агаева. Фото: https://www.meydan.tv/
22 мая 2026, 17:16
Судьи покинули зал после критики обвиняемой по делу Meydan TV в адрес властей

Обыск в офисе партии "Мать Армении". 22 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYoPBNYOzvD/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
22 мая 2026, 11:20
Силовики пришли с обыском в офис партии "Мать Армения"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше