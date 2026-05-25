Депутат попросила Бастрыкина вмешаться в судьбу Минцаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следком должен проверить основания для удержания Белкисы Минцаевой в Чечне, так как статья о похищении человека в данном случае не соответствует правоприменительной практике, заявила в обращении к главе Следкома России депутат Госдумы Нина Останина. Она попросила сообщить сведения о местонахождении и состоянии Минцаевой, а также добиться смягчения меры пресечения.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля руководитель правозащитного проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко сообщила, что в Надтеречном районе Чечни силовики задержали "без всяких оснований" 33-летнюю Белкису Минцаеву. По данным правозащитницы, дети Минцаевой находятся у ее бывшего мужа. Минцаева приехала в Чечню под давлением силовиков, которые угрожали отправить ее брата на СВО. Впоследствии активисты сообщили, что Минцаева находится под арестом в одном из ОВД Чечни, адвокатов к ней не пускают и запугивают. Отсутствие связи с задержанной в Чечне Белкисой Минцаевой и данных о ее процессуальном статусе в течение длительного времени - серьезная опасность, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитница и юрист.

Депутат Госдумы Нина Останина, возглавляющая Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, обратилась к главе Следкома России Александру Бастрыкину в связи с судьбой Белкисы Минцаевой, об этом сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

Как следует из текста документа, приложенного к публикации, Останина отметила, что в правоприменительной практике сформирована позиция, в соответствии с которой случаи изъятия родителем ребенка у другого родителя или других лиц, которым ребенок передан на законных основаниях, не образуют состава преступления по статье о похищении человека (статья 126 УК РФ), если совершаются в интересах ребенка.

Неисполнение решения суда о месте жительства ребенка с одним из родителей влечет административную ответственность (часть 2 статьи 5.35 КоАП РФ). Квалификация действий матери требует дополнительного обоснования и тщательного анализа доказательств, считает депутат.

Останина подчеркнула, что женщина сама ренее заявляла об угрозах бывшего мужа и обращалась в Следком.

"В данный момент судьба женщины неизвестна, ее адвокат не выходит на связь, данные о следственном изоляторе (исправительном учреждении), в котором она содержится отсутствуют", - пишет Останина в обращении.

Депутат попросила главу Следкома разобраться в ситуации, сообщить сведения о местонахождении Минцаевой и ее состоянии, "законности принятых следственным органом решений, включая возбуждение уголовного дела, а также принять оперативные меры по изменению меры пресечения на более мягкую.