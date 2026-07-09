Танкеры в Таганрогском заливе подверглись атаке БПЛА вторую ночь подряд

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Два танкера загорелись в Таганрогском заливе после налета дронов.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 8 июля беспилотники атаковали танкеры в Таганрогском заливе, в результате два человека получили ранения. Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу. Оба пострадавших от госпитализации отказались.

После атаки БПЛА на двух танкерах в Таганрогском заливе произошли возгорания. "В Таганрогском заливе вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения. Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов - процесс продолжается, на втором - возникшее возгорание полностью ликвидировано", - написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

В общей сложности, по данным чиновника сбито более двух десятков дронов в Ростове-на-Дону, Таганроге и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах области.

«В Азовском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся камыш в карьере «вдали от населенного пункта», - отметил Слюсарь.

Отметим, что Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 27 июня беспилотник атаковал музейный комплекс "Самбекские высоты", 12 пострадавших были доставлены в больницу, из них 10 – госпитализированы.

18 июня один человек погиб после атаки беспилотников на Ростовскую область, еще двое получили ранения. 10 июня в Миллеровском районе после атаки дрона загорелась емкость с топливом, были эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых.