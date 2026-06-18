Один человек погиб после атаки беспилотников в Гуково

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Еще два человека пострадали в результате налета дронов в Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", регионы юга России регулярно подвергаются атакам беспилотников. В частности, в ночь на 13 июня в Темрюкском районе один человек погиб и еще трое получили ранения,

В результате удара БПЛА по городу Гуково Ростовской области один человек погиб и двое пострадали. "Двое пострадавших доставлены в больницу", - написал глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. По его словам, состояние раненых оценивается как "средней тяжести".

Кроме того, в результате беспилотной атаки поврежден тепловоз, произошло два возгорания коммерческих объектов.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, что компания-застройщик взяла обязательство восстановить квартиры в многоэтажке в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону, которые были повреждены во время атаки беспилотников в январе, когда в результате воздушной атаки был поврежден дом в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Тогда погиб мужчина, несколько человек получили ранения.