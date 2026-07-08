Два человека ранены при атаке дронов на Ростовскую область

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Беспилотники атаковали сегодня танкеры в Таганрогском заливе, в результате два человека получили ранения.

В результате атаки беспилотников сегодня ночью в Таганрогском заливе повреждения получили два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону.

Два человека получили ранения. Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу. Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло. Всего дроны атаковали 11 районов: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Багаевский, Куйбышевский, Родионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив, написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 27 июня беспилотник атаковал музейный комплекс "Самбекские высоты", 12 пострадавших были доставлены в больницу, из них 10 – госпитализированы.

18 июня один человек погиб после атаки беспилотников на Ростовскую область, еще двое получили ранения.

10 июня в Миллеровском районе после атаки дрона загорелась емкость с топливом, были эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых.