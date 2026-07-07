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22:33, 7 июля 2026

80 закрытых АЗС возобновили работу на Кубани

Заправка. Фото: pixabay.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодарском крае открылись еще 80 автозаправочных станций, но лимиты на отпуск топлива на большинстве из них сохраняются, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июля в Краснодарском крае топливо продавали на 48% АЗС, был ограничен и ассортимент видов топлива, а также продолжали действовать лимиты. На долгое ожидание в очередях пожаловались жители Ростова-на-Дону и Северной Осетии. Поток туристов, направляющихся на машинах в разгар сезона к Черному морю, усилил проблему с очередями на заправках юга России. В Краснодарском крае 6 июля сохранялись ограничения на продажу топлива, в некоторых городах бензин на АЗС к вечеру закончился

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

Об открытии заправочных станций, ранее приостановивших работу, Кондратьев заявил на совещании с зампредом федерального правительства Александром Новаком. По словам губернатора, после того как Москва увеличила поставки бензина и дизельного топлива в регион, местные власти сосредоточились на сокращении сроков разгрузки и доставки горючего на заправки.

На большинстве работающих АЗС сохраняется лимит в 20–30 литров на автомобиль, продажа в канистры и другие емкости приостановлена.

В крае определен перечень заправок, предназначенных исключительно для спецтранспорта, коммунальной техники и общественного транспорта. Власти также приняли меры по сокращению потребления топлива госорганами и региональными предприятиями, написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Заявление Кондратьева косвенно подтверждается данными карты сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru): на 22.27 мск сегодня бензин есть как минимум на 20 АЗС Краснодара. 

Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.

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Автор: "Кавказский узел"

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