Астраханцы раскритиковали призыв Бабушкина пересаживаться на автобусы из-за ажиотажа на заправках

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Губернатор Игорь Бабушкин призвал астраханцев пересаживаться на общественный транспорт, чтобы смягчить последствия. Местные жители, комментируя его пост в соцсети, пожаловались, что в некоторые населенные пункты автобусы не ходят.

Как информировал "Кавказский узел", на фоне продолжающегося дефицита топлива власти Астрахани вдвое сократили потребление горючего госорганами, в Ставропольском крае выросло число объявлений о продаже АЗС, а в Ростовской области "Новые люди" требуют отменить штрафы для водителей, вынужденных стоять в очереди за бензином на выделенных полосах.

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин призвал местных жителей пересаживаться на общественный транспорт на фоне ажиотажного спроса на топливо.

"Призываю астраханцев не поддаваться на провокации и рассмотреть возможность воспользоваться городским общественным транспортом, который работает на сжиженном природном газе – метане и дизельном топливе", – написал он 6 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Этот пост на странице Бабушкина во "ВКонтакте", на которую подписаны около более 7,8 тысячи пользователей, на 10.00 мск 7 июля набрал 14 отметок с реакцией пользователей и 20 комментариев.

Пользователи пожаловались на плохую работу общественного транспорта. "Раз пошел вопрос по поводу общественного транспорта, проверьте пожалуйста работу маршрута 112 в Началово. Многие водители отказываются ехать по своему маршруту, едут как 190-й, до конечной остановки около ГИБДД практически никто не едет", – написала Дарья Андреева-Люксембургская.

"А как быть тем, у кого общественный транспорт не ходит, нет возможности ехать на работу? Нет бензина и не доедешь до работы. Дайте нам такой транспорт в село Яманцуг Приволжского района, может быть наконец в этой ситуации нам пустят общественный транспорт?" – спросила Франгиза Карабалаева.

"Мы бы рады пересесть на общественный транспорт, но в селе Яманцуг Приволжского района его просто нет уже четыре года. Как нам быть, как нам жить? Бензина нет, автобусов нет. Подумайте о нас, мы тоже люди", – заявила Флорида Ансельмо.

"Жители села Яманцуг Приволжского района и рады бы пересесть на общественный транспорт, только его и нет уже много лет. Обратите внимание на данную ситуацию! Люди как должны добираться до работы, поликлиники или с детьми? Помогите решить хотя бы эту проблему", – обратилась Замира Джанакпаева.

"Может тогда и администрация сядет на общественный транспорт? Со Свободного невозможно добраться до 2-го Юго-востока. На работу нужно ехать на перекладных. С двумя детьми доехать до бассейна туда и обратно тоже не реально, мы столько не зарабатываем. Из-за этой ситуации приходится отказываться от всего. На весь район привозят бензин, который заканчивается через час и очередь нужно занять ночью. Всегда были отпуска, без проблем можно было уехать в любой город и не бояться, что ты заглохнешь на дороге", – отметила Надежда Рябинина.

Комментаторы потребовали от чиновников конкретных результатов. "Совещание для галочки. Порядок наведите, чтобы бензин был на АЗС", – написал Андрей Антонов.

"Мы будем ответственными. Но хотелось бы услышать что-то по делу", – указал Михаил Алексеев.

"Когда вы уже научитесь признавать ошибки и говорить правду?" – задался вопросом Денис Тарасов.

"Кавказский узел" также писал, что астраханцы ранее неоднократно жаловались на проблему с общественным транспортом. Еще в начале сентября 2021 года перевозчики после очередного повышения цен на проезд заявили, что заниматься извозом невыгодно, и что многие водители уходят с маршрутов, несмотря даже на то, что в городе не хватает автобусов. В январе 2025 года астраханцы отметили, что стоимость проезда в автобусах не соответствует уровню их доходов, и что качество транспортных услуг в городе остается ненадлежащим.