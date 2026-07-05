Сальмонелла обнаружена у трех работников астраханского гастронома "Михайловский"

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У трех сотрудников астраханского гастронома "Михайловский", продукцию которого употребляли жертвы массового отравления, обнаружены бактерии сальмонеллы. Дочь умершей от этого отравления женщины рассказала, что ее мать купила в гастрономе котлеты и картофельное пюре.

Как информировал "Кавказский узел", в результате пищевого отравления в Астрахани один человек умер, еще 35 были госпитализированы.

В Советском райсуде Астрахани состоялся процесс по делу о массовом отравлении по иску Роспотребнадзора, потребовавшем приостановить работу гастронома "Михайловский", продукцию которого употребляли в пищу пострадавшие от отравления. Во время судебного заседания было озвучено, что у троих работников гастронома обнаружены бактерии сальмонеллы, передал 4 июля "Южный федеральный".

Медицинское обследование прошли все сотрудники гастронома, анализы у них были взяты еще 25 июня, окончательные результаты будут известны 10 июля. Тот факт, что у троих сотрудников выявили бактерии сальмонеллы, не означает, что они больны ею, так как лишь являются носителями, отметила ГТРК "Лотос".

"Говорить о причинах массового заболевания пока рано – необходимо дождаться результатов всех исследований", – привела телекомпания на своем сайте комментарий владельца гастронома Михаила Дербасова.

Дочь женщины, умершей в результате отравления, рассказала, что ее мать купила в гастрономе готовую еду – рыбные котлеты из судака, лагман и картофельное пюре. На следующее утро женщине стало плохо, а спустя несколько дней ее поместили в реанимацию. Состояние стремительно ухудшалось на фоне сахарного диабета. Врачи подключили пациентку к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось.

Документы о результатах обследования сотрудников и исследования продукции суду пока не представлены, потому рассмотрение дела перенесено на 6 июля. Роспотребнадзор к этому времени должен предоставить все необходимые материалы. Причины массового отравления станут известны после получения результатов экспертиз, сказано в публикации.

Напомним, о том, что в Астрахани произошло массовое отравление, стало известно 27 июня. Все отравившиеся покупали в гастрономе "Михайловский" готовые обеды и ужины. Владелец гастронома рассказал, что его подчиненных допросили сотрудники Следкома.