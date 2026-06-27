Житель Астрахани умер после отравления едой из супермаркета

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14 человек госпитализированы с кишечной инфекцией после покупки готовой еды в местном гастрономе. Один человек умер. Сотрудников магазина забрали на допрос, случившемуся предшествовал конфликт с администрацией города, рассказал директор.

Умер житель Астрахани, который отравился едой из гастронома. 14 человек госпитализированы, сообщила прокуратура Астраханской области.



Об этом сообщили в прокуратуре по региону. Всего 14 человек были госпитализированы с кишечной инфекцией после обеда в местном гастрономе, среди них 4 ребенка. У всех пострадавших выявили сальмонеллез, сообщает "Коммерсант".

Речь идет об астраханском гастрономе "Михайловский". Все пострадавшие покупали готовые обеды и ужины в магазине сети на улице Максаковой. После приёма пищи люди почувствовали тошноту и боль в животе. Всех обратившихся в скорую госпитализировали, сообщает Mash.

Владелец гастронома в Астрахани заявил, что его сотрудников забрали на допрос в СК, а сам он находится в другом городе.

«Непонятная ситуация, очень непонятная: мы недавно выиграли суд у администрации — они пытались у нас снести здание, мы его выиграли, и после этого началась эта ерунда. Сейчас моих сотрудников везут на допрос в СК — будем разбираться», — приводит "База" слова директора гастронома «Михайловский» Михаила Дербасова.

"Кавказский узел" также писал, что в 2023 году десять посетителей кафе госпитализированы в Астрахани с симптомами отравления