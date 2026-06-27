×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:01, 27 июня 2026

Житель Астрахани умер после отравления едой из супермаркета

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

14 человек госпитализированы с кишечной инфекцией после покупки готовой еды в местном гастрономе. Один человек умер. Сотрудников магазина забрали на допрос, случившемуся предшествовал конфликт с администрацией города, рассказал директор.

Умер житель Астрахани, который отравился едой из гастронома. 14 человек госпитализированы, сообщила прокуратура Астраханской области.

Об этом сообщили в прокуратуре по региону. Всего 14 человек были госпитализированы с кишечной инфекцией после обеда в местном гастрономе, среди них 4 ребенка. У всех пострадавших выявили сальмонеллез, сообщает "Коммерсант".

Речь идет об  астраханском гастрономе "Михайловский". Все пострадавшие  покупали готовые обеды и ужины в магазине сети на улице Максаковой. После приёма пищи люди почувствовали тошноту и боль в животе. Всех обратившихся в скорую госпитализировали, сообщает Mash.

Владелец гастронома в Астрахани заявил, что его сотрудников забрали на допрос в СК, а сам он находится в другом городе.

«Непонятная ситуация, очень непонятная: мы недавно выиграли суд у администрации — они пытались у нас снести здание, мы его выиграли, и после этого началась эта ерунда. Сейчас моих сотрудников везут на допрос в СК — будем разбираться», — приводит "База" слова директора гастронома «Михайловский» Михаила Дербасова.

"Кавказский узел" также писал, что в  2023 году десять посетителей кафе госпитализированы в Астрахани с симптомами отравления

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:16, 24 июня 2026
Власти признали убитыми на Украине не менее 9300 военных с юга России
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:14, 24 июня 2026
Военный из Астраханской области убит на Украине
Видеообращение Сааду Магомеддибирова. Скриншот публикации mahotbro в Instagram*
19:58, 23 июня 2026
Пользователи Instagram* выразили поддержку блогеру Магомеддибирову и его семье
Жардем Шарапиев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Красноярского района от 20.06.26, https://t.me/amo_kr_rayon/6245
19:01, 20 июня 2026
Боец из Астраханской области убит в зоне СВО
АЗС. Скриншот видео https://t.me/chernovik/96398
01:50, 20 июня 2026
Жители трех регионов ЮФО рассказали об ажиотаже на заправках и подорожании топлива
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:00, 26 июня 2026
Щукин Федор Вячеславович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
10:55, 26 июня 2026
Царукян Гагик Коляевич
Роман Мурдиев. Фото https://chechombudsman.ru, иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:13, 25 июня 2026
Мурдиев Роман
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Общественный транспорт в Анапе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
27 июня 2026, 10:22
Анапчане сочли запоздалой инициативу мэра по проверке тарифов на проезд

Транспарант с призывом к властям Финляндии защищать права человека. Скриншот публикации https://www.facebook.com/profile.php?id=61588263911571 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
27 июня 2026, 06:28
Активисты чеченской диаспоры провели в Вене акцию в поддержку беженцев

Туристы на пляже в Анапе. Скриншот фото из Telegram-канала "Маковозовы" https://t.me/makovozovy/43587.
27 июня 2026, 04:29
Жители Анапы назвали факторы влияния на восстановление турпотока

Кадыров и Мурдиев. Коллаж "Кавказского Узла". Фото: ИА "Чечня Сегодня" https://chechnyatoday.com/ и Скриншот из видео: https://t.me/RKadyrov_95
26 июня 2026, 23:46
Пользователи соцсетей припомнили обещания Кадырова помочь Мурдиеву

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше