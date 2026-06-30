Число отравившихся продукцией гастронома в Астрахани возросло до 35

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В Астрахани за ночь с симптомами пищевого отравления госпитализированы еще пять человек.

Как информировал "Кавказский узел", в Астрахани один человек умер из-за пищевого отравления. На 29 июня с кишечной инфекцией были госпитализированы 30 человек.

В Астрахани с симптомами отравления госпитализированы еще пять человек.

"По состоянию на утро вторника число получивших отравление после употребления продукции гастронома увеличилось до 35, среди них семь детей. За ночь в больницу с признаками отравления поступили пять человек", – привел сегодня ТАСС слова сотрудника правоохранительных органов Астраханской области.

Все пациенты госпитализированы с подозрением на сальмонеллез, уточнило сегодня РИА "Новости".

Напомним, о массовом отравлении в Астрахани стало известно 27 июня. Источники ранее отметили, что все отравившиеся покупали продукцию гастронома "Михайловский" – готовые обеды и ужины. Люди почувствовали боль в животе и тошноту после приема пищи. По словам владельца гастронома, его подчиненных допросили сотрудники Следкома.

"Непонятная ситуация, очень непонятная: мы недавно выиграли суд у администрации – они пытались у нас снести здание, мы его выиграли, и после этого началась эта ерунда", – процитировала ранее "База" слова директора гастронома "Михайловский" Михаила Дербасова.